Цей тиждень видався насиченим на політичні події, тож українці знайшли з чого посміятися. У Білорусі вже восьмий день тривають масштабні протести й, схоже, бацька починає замислюватися над тим, щоб евакуюватися у Ростов. Тим часом у Віталія Кличка з'явився ще один конкурент на посаду мера Києва.

Найсмішніші меми тижня – читайте в матеріалі 24 каналу. Янукович на мінімалках Після явної фальсифікації виборів навіть мирним білорусам увірвався терпець. Вони вийшли на вулиці та вимагають чесних виборів. Важливо Найсмішніші меми тижня: нова емблема "Карпат", останній місяць літа і нещадний 2020-й Влада Білорусі просто зобов'язана виконати вимоги протестувальників. В іншому випадку у Лукашенка буде чудова можливість провідати свого давнього друга у Ростові. Протести у Білорусі Масштабні протести у Білорусі тривають вже шостий день поспіль. Аби хоч трохи відвернути вашу увагу від насильства та жорстокості, подивіться на протести крізь призму гумору. Притула йде у мери Києва А от конкурентів у Віталія Кличка на політичній арені стає все більше. Нещодавно про участь на виборах мера Києва заговорив і відомий шоумен Сергій Притула. Схоже, "Вар'яти" залишаться без свого лідера. Гарного дня!