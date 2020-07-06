У Києві зафіксували новий температурний рекорд. Цьогорічна ніч на 5 липня у столиці України стала найтеплішою за 140 років.

Що відомо про температурний рекорд у Києві Температура повітря в ніч на 5 липня не опускалася нижче за +20,6 градусів. Про це повідомляє пресцентр Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського. Актуально У Харкові рекордна спека: таким палючим сонце було у 50-их Попереднє рекордне значення в +20,5 градусів, яке фіксували у 1988 році, перевищено на 0,1 градуса.

В обсерваторії також зазначили, що з початку 2020 року у Києві зафіксували 24 температурні рекорди. 2020 рік може стати найспекотнішим Вчені прогнозують, що 2020 рік може стати найспекотнішим за всю історію метеоспостережень. Цьому сприяє те, що від січня 2020 року у світі вже були побиті теплові рекорди: у лютому в Антарктиці вперше зафіксували температуру понад +20 градусів, а в Гренландії 26 квітня підтвердили температурний рекорд для цього місяця – -6 градусів. Окрім того, у деяких містах північних країн взимку навіть снігу не було.

За даними дослідників, наразі процес глобального потепління прискорюється, тож у найближчі 50 років середня температура повітря у деяких регіонах планети буде у межах +29 градусів. Відтак 1 мільярд людей будуть змушені покинути своє місце проживання або ж потерпати від нестерпної спеки.

Україну ж у наступні 10 років чекають штормові вітри, посухи та різкі коливання температур. Радимо ознайомитись Якою буде погода в липні: прогноз синоптиків Зверніть увагу! Наприкінці 2019 року більшість громадян України (84%) вважали, що зараз на Землі відбувається глобальна зміна клімату. Протилежної думки дотримувалися лише 9% опитаних, свідчить опитування Research & Branding Group. Водночас українці не завжди стверджують, що глобальне потепління – це погано.