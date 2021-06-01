За словами очільника країни, ми повинні це змінити, тому що саме зміни в судовій системі є запорукою сильної України, де захищенні права кожного громадянина. Детальніше – у відеоблозі.

Попередній випуск Кім Чен Ин аплодуватиме: як Лукашенко наплутав версії з "мінуванням" літака Ryanair

Феміда звернула нарешті свою увагу на тих, ким незадоволено українське суспільство. Першим під гарячу руку правосуддя потрапив народний депутат з групи "Довіра" Владислав Поляк, який постане перед судом як обвинувачений у кримінальному провадженні.

А другий – той, який за своїми посадовими обов'язками якраз і мав би бути гарантом верховенства Конституції України як основного закону держави на всій території України. Мовиться про голову Конституційного Суду України Олександра Тупицького, якого судитимуть за злочини проти правосуддя.

Здобутки Поляка і Тупицького

А тепер про їхні здобутки детальніше. Державне бюро розслідувань передало до суду обвинувальний акт щодо нардепа, якого спіймали у Верховній Раді на кнопкодавстві.

Цікаво! Владислав Поляк був першим нардепом, який потрапив під кримінал.

Стався цей випадок 21 лютого 2020 року. Місяцем раніше, 16 січня, набув чинності закон про те, що неособисте голосування тепер каратиметься штрафом від 51 до 85 тисяч гривень. Окрім того, у разі визнання депутата винним у кнопкодавстві та набрання сили обвинувальним вироком, нардеп може бути достроково позбавлений мандата.



Поляка зловили на кнопкодавстві / Фото з трансляції телеканалу"Рада"

Хтось може сказати, що він же був першим, "тицьнув" один раз кнопочку за сусіда. Може, пробачити нардепові, він же мажоритарник, його туди виборці делегували, щоб він свої передвиборчі обіцянки виконував: життя їм полегшував, блага різні в район привносив.

Відкриймо досьє Владислава Поляка на порталі "Слово і Діло" і подивімося, може, ми дійсно дарма проти нього повстали. Отож, Владислав Миколайович, коли його обирали до Ради, дав своїм виборцям аж 9 обіцянок.

Одну вже не виконав, а інші у процесі – непоганий результат.

Що ж Поляк не виконав? Боротьба з корупцією. Він сказав, що вилікує від цього і передумав. Бо коли треба було у залі голосувати за важливу законодавчу ініціативу щодо боротьби з корупцією, він її чомусь не підтримав.

Варто прочитати Покарати поки не вдалося: найгучніші випадки кнопкодавства за 2020 рік

Водночас зараз працює нардеп над такими обіцянками:

знизити ціни на газ;

знизити ціни на електроенергію;

легалізувати подвійне громадянство;

зняти заборону для українців їздити на євробляхах;

підвищити у кілька разів зарплати для вчителів української мови та літератури;

фінансово підтримувати молодих поетів та письменників.

Кнопкодавив Поляк не один раз. Наприклад, якогось дня він кнопкодавив не лише за поправки до земельного кодексу, а й навіть при електронній реєстрації нардепів у залі.

Поляк кнопкодавить у Верховній Раді: дивіться відео

Спершу натиснув на кнопку на місці праворуч, а потім – вже і на своєму місці. Тож вважаю, що на найвищу міру покарання він таки собі "натицяв", але це вже має вирішити суд.

Кілька днів тому Голосіївський районний суд Києва закрив справу проти Тупицького щодо конфлікту інтересів і брехню у декларації. Ця справа тягнулася з грудня 2020 року, і весь цей час очільник КСУ хворів.

"Як не складно здогадатись, сам суддя сьогодні не прийшов на засідання. Його адвокати офіційно повідомили, що на цей раз причиною стало те, що він перебуває у медичному закладі з проблемами з серцем", – розповідав журналіст Артур Зайонц.

Тупицький не приходив в суд, бо нібито хворів: дивіться відео

Аж ось нарешті вилікувався і сам дійшов до суду, щоб почути, що він ні в чому не винен. Нагадаємо, що Національне агентство з питань запобігання корупції та прокуратура стверджували, що Тупицький не задекларував землю в Криму.

До теми Тупицький прийшов, але без адвокатів: суд переніс розгляд його справи про підкуп свідка

Конфлікт інтересів стосувався того скандального рішення, коли Конституційний Суд скасував низку антикорупційних статей, простіше кажучи, зніс електронне декларування тоді, коли щодо нього теж тривала перевірка декларації. Сам же Тупицький запевняв, що не мав декларувати ділянку в Криму, бо правочин, тобто купівля на окупованих територіях, є нікчемним.



Хто такий Тупицький / Інфографіка 24 каналу

Також він стверджував, що виконав вимоги закону щодо конфлікту інтересів, зокрема подав заяву про самовідвід, але на засіданні Конституційного Суду її відхилили.

Тож зі свого боку він зробив все, що міг. І що ви думаєте? Голосіївська Феміда його у цьому абсолютно підтримала.

Порушень конституційника не знайшли, тож справу просто закрили, навіть штраф не виписали. Та ще не все втрачено. Бо справ проти Тупицького вистачає. Одна з таких стосується підкупу свідка у справі, пов'язаній із протиправним заволодінням майновими активами ЗАТ "Зуївський енергомеханічний завод".

Цікаво Олігархи під прицілом: "золота" шістка тих, хто може постраждати від нового законопроєкту

У слідства є плівки, які свідчать, що суддя дуже наполегливо просив донецького бізнесмена не свідчити проти Віктора Татькова, оскільки він сам має до цієї справи деяке відношення. Мені хочеться вірити, що ця ситуація таки закінчиться. Бо все має свій логічний початок і свій логічний кінець.