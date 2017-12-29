Найяскравіших шахових зірок визначили в Києві

28 грудня у Києві фінішували "Матчі шахових зірок", в яких грали всесвітньо відомі маестро.

Поєдинок 19-річної киянки Юлії Осьмак, чемпіонки України-2017, проти 18-річної словенки Лаури Унук, дворазової чемпіонки світу серед дівчат, завершився впевненою перемогою нашої землячки – 5:1!

У матчі 15-річного киянина Кирила Шевченка, наймолодшого гросмейстера Європи, і 64-річного представника Словенії Олександра Білявського, одного з найтитулованіших гросмейстерів в історії шахів, перемогу в заключній партії, а з нею і загальну перемогу вирвав досвідченіший (майже 50 років різниці!) маестро – 3,5:2,5.

В рамках "Матчів шахових зірок" глядачі побачили також змагання з парних шахів і сеанси одночасної гри Кирила Шевченка, Олександра Білявського і заслуженого майстра спорту України Володимира Баклана.

Заключні партії та церемонія закриття "Матчів шахових зірок" відбулися у Великому залі бібліотеки Київського університету. Ми неспроста обрали саме це приміщення, – розповідає президент Федерації шахів Києва Павло Куфтирєв. – Адже вже незабаром зал отримає статус центрального шахового клубу столиці. Вперше за десятки років київські любителі і професіонали мудрої гри матимуть свій Шаховий палац.

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