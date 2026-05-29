Без військових на полі бою: у "Хартії" поділилися деталями унікальної операції у Куп'янську

У лютому в Куп'янську бійці корпусу "Хартія" зачистили важливу позицію лише за допомогою наземних роботизованих комплексів. Тоді вдалося знищити 10 окупантів.

Командир роти наземних роботизованих систем полку "Лава" 2 корпусу НГУ "Хартія" Андрій "Математик" Копач розповів 24 Каналу, що на Куп'янському напрямку вдалося провести вже не одну успішну атаку винятково за допомогою наземних роботизованих комплексів. Організувати таку операцію досить складно.

Як зачистили позицію за допомогою НРК?

За словами військового, під час розвідки вдалося виявити 10 окупантів, які закріпилися в одній з будівель міста. Вибити їх за допомогою дронів та артилерії було б занадто затратно. Тому виникла ідея застосувати наземні роботизовані комплекси, аби вибити ворога.

Згодом на позицію мав зайти дружній підрозділ. Однак перед тим потрібно було підготувати підґрунтя та вибити якнайбільше росіян. В самій місії брали участь 3 НРК. Перший перевозив термобаричні ракети, які відпрацювали по будівлі. Згодом військові також використали два тяжких наземних дрони-камікадзе, які відпрацювали по укриттю ворога.

Оператори, які керували безпілотниками, перебували за кілька десятків кілометрів до лінії фронту. Також відпрацювала мобільна група, яка виставляла самі НРК далеко від району виконання завдання.

Організувати такі місії надзвичайно складно. Зараз будь-який наземний транспорт легко уразити FPV-дроном. Нам допомогло правильне планування, погодні умови та удача. Якби все це не склалося, то ми могли б і не доїхати до позиції. Наземні роботи не рухаються зі швидкістю по 100 – 150 кілометрів, а в рази повільніше. Кожен раз потрібно видумувати, як заїхати на позиції,

– зауважив військовий.

Зверніть увагу! Начальник відділу комунікацій 110-ої окремої механізованої бригади Іван Сєкач розповів, що в Силах оборони працюють над тим, аби проводити більше наступальних операцій за допомогою НРК. У поєднанні з FPV-дронами це може переламати ситуацію на полі бою.

Додамо, інженер-програміст та співзасновник компанії RoverTech Борис Дрожак розповів в інтерв'ю 24 Каналу про українські наземні роботизовані комплекси. За його словами, головне завдання – зробити так, аби в кілзоні завдання виконувала не людина, а роботи. Важливо дійти до того моменту, аби вже не було потреби тримати людей на позиціях.