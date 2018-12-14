Проблемы Великобритании: почему Тереза Мэй не спасёт свою страну

Для Британии наступили тяжелые времена. Если коротко, то выходить из Европейского Союза нельзя – это катастрофа для экономики и страны в целом. Оставаться в ЕС тем более нельзя, так как уйти потребовали большинство британцев на референдуме.

Мэй не тонет

Правительство Терезы Мэй приняло решение не принимать решения, ничего не делать, оставить все почти так же, как есть сейчас, и оставить проблему будущим поколениям.

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Однако очень быстро стало ясно, что соглашение с Европейским Союзом с таким содержанием не поддержат даже многие депутаты ее собственной партии. Мэй снова отодвинула проблему в будущее, предложив парламенту рассмотреть соглашение с ЕС не 11 декабря, как она сама обещала, а в середине января.

Тут среди консерваторов начался настоящий бунт. Они потребовали вынести вопрос о доверии лидеру своей партии – то есть Терезе Мэй – на голосование. 12 декабря это голосование состоялось и Мэй получила 200 голосов. Против неё выступили 117 депутатов, таким образом она сохранила свою должность.



Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй

Что это означает? С одной стороны, она подтвердила свое лидерство в партии. При нормальных обстоятельствах она точно осталась бы руководить Тори до следующих всеобщих выборов в 2022 году.

Но сейчас обстоятельства очень ненормальные! Проблема Брексита никуда не делать, с нею надо что-то делать. Голосовать за соглашение с ЕС в парламенте никто по-прежнему не собирается. Руководство Евросоюза и Германия жестко заявляют, что нового соглашения с Лондоном не будет, новых переговоров они не хотят.

Что в этой ситуации делать, никто не знает. Единственным реалистичным выходом из ситуации сейчас является самый ужасный. А именно – полный разрыв между Великобританией и ЕС безо всяких соглашений и договоренностей.



Разрыв между Великобританией и ЕС

Это будет означать огромные неприятности для британской экономики, политической и юридической системы, для простых людей и даже для стабильности государства в целом.

Дело в том, что Шотландия и Северная Ирландия могут воспользоваться надвигающимся на Лондон хаосом, чтобы провести референдумы о выходе из Соединенного Королевства. Местные элиты хотят сделать то же самое, что сделали сами британцы, выйдя из ЕС.

Такая возможность вполне реальна, так как подавляющее большинство жителей Шотландии и Северной Ирландии выступают за сохранение членства в ЕС. Депутаты от Консервативной партии, сохранив Терезу Мэй у власти, скинули на нее персональную ответственность за надвигающуюся на страну катастрофу. Это понятно, на себя они все эти ужасы брать не хотят.

Да, Мэй не тонет. Но тут есть одна очень большая проблема. Когда в Лондоне начнётся полный бардак и хаос, когда шотландцы и северные ирландцы засобираются на выход, действующий премьер страну не спасет. И виноваты в этом будут те самые депутаты, которые сейчас отказались менять руководство партии.

Белый дом в огне

У Дональда Трампа всё очень активно: сейчас он занят тем, что меняет значительную часть своей администрации. Во-первых, надо сказать, что Трамп вроде бы нашел замену отставленному генеральному прокурору Джеффу Сешнсу.

Этот человек, напомню, был сенатором от Алабамы – одного из самых отсталых штатов Америки. В 1980 годы тогдашний президент Рональд Рейган (ужасный правый консерватор) отказал Сешнсу в должности судьи так как тот был уж слишком расистом.

Спустя десятилетия Трампу это даже понравилось, и он пропихнул алабамского сенатора в генпрокуроры. Однако Сешнс, как оказалось, был связан с россиянами, встречался с послом РФ в Вашингтоне Сергеем Кисляком, поэтому он был вынужден самоустраниться от расследования связей Трампа с Россией.



Президент США Дональд Трамп

Президента это взбесило. По данным прославленного американского журналиста Боба Вудворта, Трамп в кругу знакомых назвал Сешнса "тупым южным быдлом" и "умственно отсталым". Сам президент это потом отрицал, но в США почти все словам Вудворта верят больше, чем словам Трампа.

Сешнсу надоело, что президент постоянно и публично вытирает об него ноги. Он ушел в отставку. Исполняющим обязанности генпрокурора стал яростный сторонник Трампа Мэтью Уитакер. Для президента это идеальный человек, но есть проблема – Уитакер жулик и прохвост. Он участвовал в схеме развода на деньги тысяч американских ветеранов. Сенат его никогда и ни за что не утвердил бы в должности.

Из-за этого Трамп нашел другого человека – Уильяма Барра. К моему удивлению, это не мафиози, не нацист, не жулик и вроде бы даже не российский шпион, а нормальный юрист, Сенат за него вроде бы готов проголосовать. Кстати, в прошлом Барр уже работал Генпрокурором. Это было с 91 по 93 год, когда президентом был недавно умерший Джордж Буш-старший.

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Другое важное назначение – заполнение вакансии посла США в ООН. До недавнего времени на этой должности работала Никки Хейли – экс-губернатор Южной Каролины. Но вот недавно она ушла (причину не называет), и должность освободилась. К удивлению всей Америки Трамп назначил в ООН бывшую телеведущую Хизер Науэрт.



Хизер Науэрт

Она, конечно, очень заметная дама. Кроме того, некоторое время работала пресс-секретарем Госдепартамента. Но для столь высокого поста, как посол в ООН, опыта у нее все же маловато.

Ну и самое интересное назначение – это то, которое еще не произошло! Чтобы в Белом доме появилась хоть какая-то дисциплина, руководить его аппаратом летом прошлого года взяли генерала Джона Келли. Этот человек устроил там армейские порядки, прекратил многие утечки информации, стал отбирать у сотрудников телефоны в некоторых помещениях. В общем, дом этот из сумасшедшего начал превращаться в Белый, как ему и полагается.



Джон Келли

Однако Трампа это все бесило. Его вольной душе было тесно в установленных Келли рамках. В общем, он начал ныть, обзываться и ездить генералу по мозгам. Тот просто, по-военному сказал: "Ну хорошо, я ухожу".

И вот тут – самое интересное. Никто не хочет идти на место Келли. Во-первых, все толковые люди понимают: если связаться с Трампом, то очень скоро окажешься либо в тюрьме, либо на улице. Во-вторых, с января в Конгрессе большинство будет у демократов. Они начнут таскать всех подчиненных Трампа на допросы. Даже если ты ни в чем не виноват, ходить на допросы – неприятно.

Знаете, я долго думал, откуда вообще в администрации Трампа пошла мода обзывать друг друга последними словами? Все эти быдло, дебилы и прочее. Ну не было такого – ни при Клинтоне, ни при Бушах – старшем и младшем, ни при Обаме.



Барак Обама

И знаете, есть одна догадка. Вы только послушайте. Вице-президент и пресс-секретарь компании "Роснефть" Михаил Леонтьев назвал главу Хакасии Валентина Коновалова "дебилом". По его мнению, Россия может позволить себе потерять эту сибирскую республику и "надыбать", как он выразился, новую. Это заявление Леонтьев сделал в федеральном радио эфире.

Вы знаете, после такого я лично верю, что Дональд Трамп очень тесно и плодотворно общался с представителями российской, извините, элиты. Эти люди действительно ведут себя как самые последние отбросы общества. Видимо, это заразно.