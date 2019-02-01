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      Назвали одну з основних причин психічних розладів

      822 Читать новость на русском
      Травма голови є однією з основних причин психічних розладів
      Травма голови є однією з основних причин психічних розладів / redbubble.com

      Американські вчені з Національного інституту неврологічних розладів та інсульту дійшли до висновку, що однією з причин виникнення психічних розладів є травми голови.

      У дослідженні взяли участь 1155 людей, які перенесли легку черепно-мозкову травму, факт якої був зафіксований лікарями, пише EurekAlert!.

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      Для підтвердження результатів вчених була контрольна група людей, у яких не було травм голови, проте були переломи рук і ніг.

      Результати дослідження показують, що через три і шість місяців люди, у яких був струс мозку, набагато частіше повідомляли про симптоми посттравматичного стресового розладу і депресії.

      Депресія може виникати через травму голови
      Депресія може виникати через травму голови

       
      Депресія – симптоми
      • пригнічення;
      • втрата інтересу;
      • неможливість відчувати радість;
      • зменшення життєвої енергії, пасивність;
      • тривога;
      • сонливість або безсоння;
      • низька концентрація;
      • втрата апетиту;
      • низька самооцінка;
      • відчуття провини чи відчаю;
      • думки про самогубство.

      Через шість місяців 21,2% людей, які отримали травму голови, повідомили про проблеми з психікою. Серед контрольної групи цей показник не перевищував 8,7%.

      Дослідники переконані, що отримані результати допоможуть лікарям зрозуміти, що потрібно приділяти особливу увагу психічному стану пацієнтів через кілька місяців після травм голови.

      Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

      Теги: Здоров'я Психологія дослідження Депресія
      Джерело: 24 Канал
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