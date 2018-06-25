Названо найкомфортніше місто для проживання в Україні
Українське видання "Фокус" склало рейтинг міст в Україні, які мають найкращі показники комфорту, екології та безпеки. Відтак, найкращим містом для проживання став Харків.
У видання експерти оцінювали якість українськиї міст за 7 критеріями: економічне становище, легкість пошуку роботи та можливість отримання освіти, якість муніципальних послуг, перспективи для ведення бізнесу, безпека проживання, транспортна інфраструктура та екологія.
Читайте також: Найкращі університети України: оприлюднили ТОП-200 вишів
До уваги брались лише 22 обласних центри України, за винятком непідконтрольних Донецька і Луганська, та анексованих міст Криму – Сімферополя і Севастополя. З максимальних 100 балів, Харків отримав 67,1 бал. Найекологічнішим містом України названо Луцьк, найбезпечнішим – Івано-Франківськ, а найвища інвестиційна привабливість є у Полтави.
Харків став найкомфортнішим містом в Україні
Рейтинг найкомфортніших міст для проживання у 2018 році:
Харків;
Вінниця;
Київ;
Львів;
Одеса;
Дніпро;
Чернігів;
Луцьк;
Житомир;
Хмельницький;
Івано-Франківськ;
Черкаси;
Тернопіль;
Полтава;
Запоріжжя;
Рівне;
Херсон;
Ужгород;
Суми;
Кропивницький;
Миколаїв;
Чернівці.