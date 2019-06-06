Названо топ-7 тем, на яких будуть спекулювати в Раді

Нестримний гіперболізований популізм вже давно став невід'ємною частиною виборчого процесу в Україні.

І з року в рік обіцянки політиків стають все голоснішими, а передвиборчі кампанії – все скандальнішими, повідомляє у своєму матеріалі "Обозреватель", визначивши сім основних тем, з якими політики будуть йти у владу.

Так, за словами політичного експерта Сергія Бикова, великою популярністю буде використовуватися тема боротьби з корупцією і покаранням попередників.

"Активно будуть озвучуватися обіцянки про покарання попередників. Зокрема, від тих сил, які були опонентами екс-президента Петра Порошенка. Багато будуть заявляти про те, що вони йдуть у парламент, щоб покарати минулу владу. І вони також отримають певну підтримку", – вважає Биков. Активно використовуватися буде й екологічна риторика.

Ця тема береться на озброєння популістами, такі приклади ми бачимо під час кожної передвиборчої кампанії. Адже на екологічній тематиці дуже просто маніпулювати. Досить просто залякати виборців жахливими наслідками існуючих або навіть вигаданих проблем,

– пишуть автори матеріалу.

За словами Бикова, використання теми екології, має характер залякування.

"Таке залякування характерно більше для місцевого рівня. Тому екологічні питання можуть бути актуальними, але в основному для мажоритарних округів та низового місцевого рівня ", – переконаний Биков.

Інші популістські теми, які будуть використані на виборах: закінчення війни і примирення з Росією, мовне питання, політична реформа, це – імпічмент, зняття депутатської недоторканності, відкриті списки, а також тематика зарплат і тарифів.

Сьомим і останнім пунктом у списку популістських ходів названо створення шоу.

"Враховуючи суспільний запит на оновлення політичного середовища, політика повільно ставати все більш видовищною", – пишуть автори матеріалу.

"Старий політикум засвідчив: існуючі політичні партії майже нічим істотно не відрізняються один від одного. Тому зростає запит на зміну політикуму, на більше шокуючих, емоційних, "антиполітичних" політиків. І ця тенденція буде зберігатися і надалі", – прогнозує Биков.