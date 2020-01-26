НБУ введе оновлену банкноту 200 гривень: фото

Нацбанк оновив банкноту у 200 гривень. Вона з’явиться в обігу з 25 лютого 2020 року.

Дизайн оновленої банкноти наслідуватиме сучасні банкноти номіналом 20, 100, 500 та 1000 гривень, повідомили у пресслужбі НБУ.

Зверніть увагу: В Україні з’явились фальшиві 200-гривневі купюри

Як буде виглядати оновлена банкнота

На банкноті нового зразка номіналом 200 гривень збережено основні зображення банкноти зразка 2007 року.

Зокрема, на лицьовому боці розміщено портрет Лесі Українки, а на зворотному боці – зображення будівлі В’їзної башти Луцького замку.



Так виглядатиме оновлена банкнота у 200 гривень/ Фото: пресслужба НБУ



Зворотній бік оновленої банкноти у 200 гривень/ Фото: пресслужба НБУ

Портрет Лесі Українки переміщено у центр банкноти. Раніше він був з правого боку.

Порівняння банкнот у 200 гривень від 2007 року та 2020 року

Зауважимо, що розмір оновлених 200 гривень та їхня кольорова гамма не зміняться.

Цікаво! Станом на 1 жовтня 2019 року кількість банкнот номіналом 200 гривень в обігу становила 632,5 мільйонів штук (близько 22,5% від загальної кількості банкнот у готівковому обігу).

Чому НБУ вводить оновлені банкноти у 200 гривень?Національний банк прагне підвищувати надійність українських банкнот. Згідно з міжнародними стандартами грошові знаки потрібно оновлювати з певною періодичністю, щоб мінімізувати або зовсім унеможливити спроби шахраїв підробити банкноти.



Новими банкнотами замінюватимуть зношені та пошкоджені 200 гривень зразка 2007 року. Вони перебуватимуть в обігу разом зі старими банкнотами. Старі банкноти здавати не потрібно.

З 25 жовтня 2019 року Національний банк України ввів в обіг нову банкноту номіналом 1000 гривень. Як вона виглядає – дивіться тут