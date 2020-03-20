НБУ затвердить стандартні правила кредитних канікул для всіх
Національний банк України днями затвердить стандартні правила кредитних канікул для всіх.
Заступниця глави Нацбанку Катерина Рожкова під час брифінгу заявила, що правила пільгового користування кредитами стосуватимуться всіх позичальників – і великих компаній, і малого та середнього бізнесу, і фізичних осіб.
Детальніше НБУ розробить пільговий режим для всіх позичальників на час карантину
Ці підходи будуть стандартизовані. Їх ухвалить правління, і таким чином вони будуть впроваджені банками,
– сказала Рожкова.
Зауважимо, що від 17 березня банкам заборонено нараховувати штрафи для населення на період карантину. Це означає, що українцям таки доведеться погашати свої кредити та борги за ними, просто без нарахувань штрафів у період до 3 квітня.
Як криза з коронавірусом позначилась на українцях?Епідемія коронавірусу відчутно вдарила на українській економіці і зачепила чи не кожного українця. Чимало країн уже почали переглядати свої прогнози на 2020 рік. У НБУ запевняють, що готові до будь-яких кризових явищ.
За останні тижні курс долара здорожчав на понад 3 гривні і не припиняє дорожчати.