НБУ затвердить стандартні правила кредитних канікул для всіх

Національний банк України днями затвердить стандартні правила кредитних канікул для всіх.

Заступниця глави Нацбанку Катерина Рожкова під час брифінгу заявила, що правила пільгового користування кредитами стосуватимуться всіх позичальників – і великих компаній, і малого та середнього бізнесу, і фізичних осіб.

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