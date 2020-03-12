НБУ знезаражуватиме гривневі банкноти: що це означає

Під час карантину Нацбанк знезаражуватиме усі банкноти, які отримує від комерційних банків.

Голова Нацбанку Яків Смолій заявив, що у сховищах достатньо готівки для того, щоб підкріпити комерційні банки та банкомати якісними банкнотами, передає кореспондентка 24 каналу.

Зверніть увагу Введення карантину через коронавірус може негативно вплинути на економіку, – НБУ

Смолій розповів про звичний принцип роботи НБУ з готівкою. Зазвичай придатну готівку випускають в обіг одразу, а непридатну – утилізовують. Однак під час карантину через коронавірус НБУ змінить принцип роботи.

Готівку, яка приходитиме від комерційних банків, 2 тижні не оброблятимуть, щоб вберегти працівників Нацбанку від можливого зараження коронавірусом. Лише після цього періоду готівку зможуть випустити у подальший обіг.

Готівка, яка прийде з вулиці, на другий день туди не попаде,

– запевнив Смолій.



Міфи та правда про коронавірус / Інфографіка 24 каналу

Зауважимо, що під час карантину в Україні банківська система працюватиме у звичайному режимі.

Що відомо про карантин в Україні?В Україні карантин через загрозу поширення коронавірусу триватиме до 3 квітня.



Заборонено проводити масові заходи, у яких бере участь понад 200 осіб. Сюди відносять культурні події, спортивні та розважальні заходи. Однак заборона не стосується заходів державної необхідності.



Окрім. того, Україна з 12 березня закриває усі пункти пропуску на своїх кордонах. За невиконання постанови уряду про карантин українцям загрожує кримінальна відповідальність.