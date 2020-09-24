У МВС Білорусі заявили про скарги, які почали активно приходити від невдоволених жителів Мінська. Люди нібито обурені діями протестувальників.

Відповідна інформація з'явилась на сайті МВС Білорусі. Там зазначили, що за останню добу в столичну міліцію звернулися кілька сотень людей.

До слова Лукашенко і його червона рука на конституції: мережу підірвав ляп диктора на інавгурації

Вони стверджують, що "прості законослухняні люди: робітники, пенсіонери, багатодітні батьки, водії громадського транспорту і таксі благають прибрати з вулиць галасливих і агресивних протестувальників, які своїми витівками не дають нормально жити".

МВС також опублікував аудіозапис телефонної розмови, під час якої один з жителів Мінська скаржився на протести. "Невдоволений" прямо закликав застосовувати зброю проти протестувальників, зокрема, гумові кулі і навіть бойові патрони. Та ствердив, що "автомат Калашникова ніхто не скасовував".

"Пару пострілів у макітру – і всі протверезіють", – заявив він.

Скарги "невдоволених" жителів Мінська:

Протести в Білорусі: що відомо