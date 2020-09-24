Під час інавгурації Олександра Лукашенка білоруський диктор, коментуючи подію, назвав руку політика червоною, ймовірно, переплутавши слова й маючи на увазі – "праву". Ляп вже став вірусним, у соцмережах вважають обмовку символічною.

Обмовився диктор державного телеканалу "Білорусь-1". Уривок відео, де чути ляп, вже гуляє мережею, пише 24 канал.

Тим часом Які країни привітали Лукашенка з таємною інавгурацією та чому Кремль залишився осторонь

Так, описуючи церемонію шостої інавгурації Лукашенка, диктор обмовився, зачитуючи текст.

Олександр Лукашенко приніс присягу на вірність своєму народу та вітчизні білоруською мовою, поклавши червону руку на Конституцію,

– пролунало в ефірі.

Виправляти чи вибачатися за обмовку диктор не став. Втім, їй зраділи користувачі соцмереж. Люди пишуть, що такі слова є символічними. Мовляв, обмовка пасує діям самопроголошеного президента – жорстоким розгонам мирних протестувальників, затриманням тощо.

Обмовка диктора про "червону руку" Лукашенка: відео

Що пишуть люди у соцмережах:

"Криваву! Так правильно...".

"От цього й боявся Лукашенко, коли вирішив провести таємну вечерю!".

"Червону від крові своїх жертв. Все правильно. Жодної обмовки. Все так і було. Монстр оголосив війну своєму народу".

"Може навпаки - совість прокидається і професіоналізм".

Девочка, девочка, Красная Рука уже на твоей Конституции.



Девочка, девочка, Красная Рука уже в твоем кармане.



[вы находитесь здесь]



Девочка, девочка, Красная Рука уже на твоем горле. — Ilya Streltsyn (@SelenIT2) September 24, 2020

Окрім того, дехто вже встиг намалювати фотожабу, на якій Лукашенко зображений із червоними від крові руками.



Карикатура на Лукашенка з червоними руками / Картинка з твіттера Олексія Новосьолова

Що відомо про таємну інавгурацію Лукашенка: головне