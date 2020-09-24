Лукашенко і його червона рука на конституції: мережу підірвав ляп диктора на інавгурації
Під час інавгурації Олександра Лукашенка білоруський диктор, коментуючи подію, назвав руку політика червоною, ймовірно, переплутавши слова й маючи на увазі – "праву". Ляп вже став вірусним, у соцмережах вважають обмовку символічною.
Обмовився диктор державного телеканалу "Білорусь-1". Уривок відео, де чути ляп, вже гуляє мережею, пише 24 канал.
Тим часом Які країни привітали Лукашенка з таємною інавгурацією та чому Кремль залишився осторонь
Так, описуючи церемонію шостої інавгурації Лукашенка, диктор обмовився, зачитуючи текст.
Олександр Лукашенко приніс присягу на вірність своєму народу та вітчизні білоруською мовою, поклавши червону руку на Конституцію,
– пролунало в ефірі.
Виправляти чи вибачатися за обмовку диктор не став. Втім, їй зраділи користувачі соцмереж. Люди пишуть, що такі слова є символічними. Мовляв, обмовка пасує діям самопроголошеного президента – жорстоким розгонам мирних протестувальників, затриманням тощо.
Обмовка диктора про "червону руку" Лукашенка: відео
Що пишуть люди у соцмережах:
- "Криваву! Так правильно...".
- "От цього й боявся Лукашенко, коли вирішив провести таємну вечерю!".
- "Червону від крові своїх жертв. Все правильно. Жодної обмовки. Все так і було. Монстр оголосив війну своєму народу".
- "Може навпаки - совість прокидається і професіоналізм".
Окрім того, дехто вже встиг намалювати фотожабу, на якій Лукашенко зображений із червоними від крові руками.
Карикатура на Лукашенка з червоними руками / Картинка з твіттера Олексія Новосьолова
Що відомо про таємну інавгурацію Лукашенка: головне
- Попри масові протести у Білорусі, Олександр Лукашенко таки вступив на посаду президента країни. Зробив він це таємно, церемонія інавгурації відбулася вранці 23 вересня.
- Спершу біля Палацу Незалежності у Мінську, що є резиденцією Лукашенка, почали збиратися силовики та чиновники. Також до будівлі стягнули військову техніку, а рух для особистого транспорту перекрили.
- Приблизно об 11:00 до Палацу Незалежності прибув кортеж Олександра Лукашенка.
- Об 11:40 з резиденції Лукашенка почали виходити люди. Перед цим у будівлі було чути державний гімн.