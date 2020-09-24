Які країни привітали Лукашенка з таємною інавгурацією та чому Кремль залишився осторонь
Олександра Лукашенко, попри масове невдоволення білорусів, 23 вересня влаштував таємну інавгурацію. Однак привітання від міжнародних лідерів не посипалися. Ба більше, осторонь лишився навіть очільник Кремля Володимир Путін.
Які країни таки привітали Лукашенка
Вітання Лукашенку після церемонії направив очільник Туркменістану Гурбангули Бердимухамедов. Про що повідомило туркменське державне агентство Turkmenistan Today.
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Лідер Туркменістану побажав всьому білоруському народу миру, подальшого прогресу та процвітання. До привітань також долучився Китай. Офіційний представник Міністерства закордонних справ Китаю Ван Веньбінь під час зустрічі з Лукашенком привітав його зі вступом на черговий президентський термін.
Ми поважаємо вибір, який зробив народ Білорусі. Ми сподіваємося і віримо, що під керівництвом Лукашенка Білорусь зможе відновити політичну стабільність,
– наголосив він.
Інших привітань від міжнародних лідерів Лукашенку не надходило.
Чому Росія промовчала
Президент Росії Володимир Путін не вітав Олександра Лукашенка з інавгурацією, адже "практика міжнародного спілкування цього і не вимагає". Відповідну заяву зробив прессекретар глави РФ Дмитро Пєсков.
Водночас Пєсков нагадав, що Путін вже привітав Лукашенка з перемогою на виборах. Російський президент робив це і телефоном, і особисто під час їхньої нещодавньої зустрічі у Сочі.
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Що відомо про таємну інавгурацію Лукашенка: головне
- Попри масові протести у Білорусі, Олександр Лукашенко таки вступив на посаду президента Білорусі. Таємна церемонія інавгурації відбулася 23 вересня.
- Зранку 23 вересня біля Палацу Незалежності у Мінську, що є резиденцією Лукашенка, почали збиратися силовики та чиновники. Також до будівлі стягнули військову техніку, а рух для особистого транспорту перекрили.
- Приблизно об 11:00 до Палацу Незалежності прибув кортеж Олександра Лукашенка.
- Об 11:40 з резиденції Лукашенка почали виходити люди. Перед цим у будівлі було чути державний гімн Білорусі.
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