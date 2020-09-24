Олександра Лукашенко, попри масове невдоволення білорусів, 23 вересня влаштував таємну інавгурацію. Однак привітання від міжнародних лідерів не посипалися. Ба більше, осторонь лишився навіть очільник Кремля Володимир Путін.

Які країни таки привітали Лукашенка

Вітання Лукашенку після церемонії направив очільник Туркменістану Гурбангули Бердимухамедов. Про що повідомило туркменське державне агентство Turkmenistan Today.

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Лідер Туркменістану побажав всьому білоруському народу миру, подальшого прогресу та процвітання. До привітань також долучився Китай. Офіційний представник Міністерства закордонних справ Китаю Ван Веньбінь під час зустрічі з Лукашенком привітав його зі вступом на черговий президентський термін.

Ми поважаємо вибір, який зробив народ Білорусі. Ми сподіваємося і віримо, що під керівництвом Лукашенка Білорусь зможе відновити політичну стабільність,

– наголосив він.

Інших привітань від міжнародних лідерів Лукашенку не надходило.

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