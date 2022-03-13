Про це в ефірі 24 каналу розповів член ради Нацбанку Василь Фурман. За його словами, ситуація непроста, тому що будь-яка країна, у якій триває війна, завжди має термінові економічні питання, які варто розв'язувати.

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Фурман: Після війни не будуть "банкопади"

Фурман нагадав, що Національний банк України на початку повномасштабної війни Росії проти України ухвалив 24 лютого відповідну постанову. Мовиться про умови роботи банківської системи під час війни.

Це дало можливість стабілізувати валютний ринок нашої держави. Не думаю, що у нас буде колапс після війни,

– зазначив він.

Як розповів член ради Нацбанку, у банківській системі України є швидкий переказ активу в готівку з мінімальними втратами.

"Не думаю, що після війни будуть "банкопади". Чи будуть якісь проблеми з погашенням кредитів у деяких позичальників? Потенційно можуть", – припустив Фурман.

Також він відзначив, що в України після перемоги навпаки будуть історичні шанси, які дадуть структурно перебувати українську економіку. "Зробити її високотехнологічною, конкурентною, модернізованою", – додав він.

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