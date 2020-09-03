Монобільшість не проголосувала за ініціативи президента. Зокрема, Рада провалила призначення членів конкурсної комісії, яка має обрати голову САП. Цьому є одне пояснення – парламент доказав, що "не буде на побігеньках у Єрмака".

Нардеп від партії "Голос" Ярослав Юрчишин в ефірі 24 каналу зазначив, що монобільшість правильно зробила, не підтримавши ініціативи президента Зеленського.

Важливо Не відповідають вимогам закону: Рада провалила призначення членів конкурсної комісії для САП

"Насправді треба зважати на те, що в монобільшості теж є люди, які вміють читати і робити прогнози наперед. Відтак блокувати ті незначні реформи, які нам вдалося провести з 2014 по 2019 рік – це обмежувати можливість взагалі мати якусь політичну перспективу надалі", – сказав нардеп.

За його словами, багато депутатів не проголосували за комісію САП, адже вона "повністю руйнувала незалежність".

Вона (комісія САП – 24 канал) могла стати початком для проведення так званого моніторингу і перевірки виконання Україною безвізу, а в результаті дійти до скасування безвізу,

– зауважив Юрчишин.

За його словами, в парламенті було достатньо голосів за ініціативи, які дійсно потрібні. "Такі як початок створення Бюро економічної безпеки, виділення додаткових коштів на ремонти мостів, чи впорядкування донорства. Автором останнього є наша Ольги Стефанишин", – наголосив нардеп.

Довідка. Нардепка від партії "Голос" Ольга Стефанишин пропонує законопроєкт 3648, який врегулює донорство в Україні. Головна мета, за словами нардепки, дати поштовх для розвитку системи крові за кращими міжнародними стандартами. Щоб кожен українець у критичній ситуації не шукав донорів, а вчасно міг отримати якісну та безпечну кров.

"Парламент чітко показав, що бути нотаріальною конторою при Офісі Президента та бути на побігеньках у Єрмака він не готовий. Дуже сподіваємось, що цей удар вдасться витримати", – підсумував Юрчишин.