"Не хочуть бути на побігеньках в Єрмака": чому монобільшість не підтримала ініціативи президента
Монобільшість не проголосувала за ініціативи президента. Зокрема, Рада провалила призначення членів конкурсної комісії, яка має обрати голову САП. Цьому є одне пояснення – парламент доказав, що "не буде на побігеньках у Єрмака".
Нардеп від партії "Голос" Ярослав Юрчишин в ефірі 24 каналу зазначив, що монобільшість правильно зробила, не підтримавши ініціативи президента Зеленського.
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"Насправді треба зважати на те, що в монобільшості теж є люди, які вміють читати і робити прогнози наперед. Відтак блокувати ті незначні реформи, які нам вдалося провести з 2014 по 2019 рік – це обмежувати можливість взагалі мати якусь політичну перспективу надалі", – сказав нардеп.
За його словами, багато депутатів не проголосували за комісію САП, адже вона "повністю руйнувала незалежність".
Вона (комісія САП – 24 канал) могла стати початком для проведення так званого моніторингу і перевірки виконання Україною безвізу, а в результаті дійти до скасування безвізу,
– зауважив Юрчишин.
За його словами, в парламенті було достатньо голосів за ініціативи, які дійсно потрібні. "Такі як початок створення Бюро економічної безпеки, виділення додаткових коштів на ремонти мостів, чи впорядкування донорства. Автором останнього є наша Ольги Стефанишин", – наголосив нардеп.
"Парламент чітко показав, що бути нотаріальною конторою при Офісі Президента та бути на побігеньках у Єрмака він не готовий. Дуже сподіваємось, що цей удар вдасться витримати", – підсумував Юрчишин.