В державі немає і близько достовірної системи виявлення вірусу в хворих. Якщо бачите статистику підтверджених на COVID-19, одразу множте мінімум вдвічі або втричі. COVID-19 зараз скрізь. Захворіти можна щодня. Заразити можна кожного.

Хвороба мами

Моя історія з коронавірусом почалася всередині лютого з мами, котрій 65 років.

В мами почалися класичні ознаки застуди, вона пішла до лікаря, їй зробили рентген, ІФА тест виявився негативним – поставили діагноз бронхіт та з антибіотиками відправили додому. Через 3 дні мама вже не могла вдома встати з ліжка і налити собі води. Я терміново виїхала в Житомир. Мама каже, що ніколи себе так погано не почувала. Абсолютна слабкість, рвота, кашель, складне дихання.

Замовили на дім платний ПЛР тест – виявився позитивним. Поїхали в лікарню.

Слава Богу, маму відкачали в лікарні за 10 днів. Зараз відновлюється.

Я була впевнена, що від мами захворію. Посиділа ці 10 днів в Житомирі, зробила ПЛР – на диво, виявився негативний тест. Зраділа, подумала, що в мене, певно, антитіла і мене COVID-19 не бере.

COVID-19 у Києві

Повернулася додому в Київ і мене чекав вже чоловік з простудою. Просто слабкість, млявість, потім якась нежить, трохи кашель. Пішов в лікарню, там – як і з мамою – зробили ренгтен, ІФА-тест вийшов негативний – сказали бронхіт, призначили антибіотики. Слабкість посилилася, температура піднялася. Пішов за тиждень здав платний ПЛР – отримали позитивний результат.

Кілька днів сиджу вдома на самоізоляції. Радію, що мене COVID-19 точно не бере. І тут раптом – температура, сопельки, млявість. Коротше, підхоплюю я це щастя в чоловіка. В мене була легка форма, але мені також ніколи так незвично погано ще не було.

Перші три дні ще є сили, можеться працювати, а потім ти відчуваєш себе овочем, який може лише лежати і спати. Неприродно швидко соплі опускаються в легені і коли ускладнюється дихання, стає страшно.

COVID-19 забирає всі сили та енергію. І психологічно стає тяжко – як так, лише позавчора я встала в 6 ранку, зробила зарядку і мала сили звернути гори, а сьогодні я не можу і не хочу навіть встати з ліжка. А ще читаєш новини про переповнені лікарні і розумієш, що якщо тобі буде дуже кепсько і задихатимешся, то місць тупо не буде і є реальна загроза швидко віддати Богу душу. Такі думки та відчуття 1 – 2 тижні.

У офіційній статистиці мене немає

ПЛР собі я вже не здавала, аби не ходити і не розносити заразу. Тому в державній статистиці хворих на корону мене немає. Як і не було би в ній мого чоловіка, якби ми за свій кошт ми не здали ПЛР вже на 7 – 8 день хвороби. І не було в державній статистиці моєї мами, якій ми тест замовили додому з платної лабораторії.

У державі немає і близько достовірної системи виявлення вірусу в хворих.

Якщо бачите статистику підтверджених на COVID-19, одразу множте мінімум вдвічі або втричі. COVID-19 зараз скрізь. Захворіти можна щодня. Заразити можна кожного.

Зараз я вже ок, маю сили і повернулася до роботи, але наслідки COVID-19 ще відчуваю. Ця болячка просто не проходить. І це ж тільки легка форма.

Тому не шукайте COVID-19 на свою голову.

Якщо є можливість, вакцинуйте себе та близьких.

Пам'ятайте – ви можете бути потенційним розносчиком смертельної для когось хвороби.