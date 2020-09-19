Близько сотні працівників житомирської психіатричної лікарні вчора, 18 вересня 2020 року, перекрили міжнародну трасу Виступовичі – Могилів-Подільський. Вони вимагали виплатити їм зарплату.

Учасники акції безперервно ходили по пішохідному переходу. Однак кожні 15 – 20 хвилин пропускали транспортні засоби, пише "Суспільне Житомир".

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Люди повністю заблокували рух. Через це на трасі утворились кількакілометрові затори.

Що передувало?

Понад 2 місяці медики не отримують свою заробітну плату. Останній раз частину грошей у розмірі 2000 тисячі гривень вони бачили ще на початку липня. Відтоді працюють на ентузіазмі та "в кредит".

Дали 2 тисячі, заплатила за квартплату, а далі що? Ходжу пішки на роботу. Годувати дітей нічим. Що робити, я не знаю. Люди вже йдуть, кидають роботу. Але треба працювати. Ми працюємо по півтори ставки, тягнемо,

– розповіла медсестра психіатричного закладу Ольга Миколаївна



Працівників Житомирської психлікарні перекрили автотрасу / Фото "Суспільне Житомир"

Яка причина?

Все через недофінансування від національної служби здоров’я. Представники обласної влади лише розводять руками – кажуть угоди на додаткові послуги психлікарні вже надіслали до НСЗУ, але повпливати на їх підписання не можуть.

"На сьогодні є на розгляді національної служби здоров’я, приблизно 14 – 15 мільйонів гривень. Протягом трьох днів він має бути підписаний, але там є електронна черга і, на жаль, сьогодні в НСЗУ сказали, що в них немає такого розуміння, щоб щось було позачергово. Все йде в порядку електронної черги", – зазначив начальник Обласного управління охорони здоров'я Микола Суслик.



Протест працівників психлікарні / Фото "Суспільне Житомир"