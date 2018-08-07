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Не будемо показувати бородату жінку: Туреччина пояснила, чому бойкотує Євробачення

739 Читать новость на русском
Кончіта Вурст
Кончіта Вурст / Фото з відкритих джерел

Туреччина не планує відмовлятися від бойкоту міжнародного пісенного конкурсу "Євробачення", який називають "загрозою моральним цінностям".

Про це повідомляє гендиректор турецького державного телеканалу TRT Ібрахім Ерен, пише видання DW.

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На думку Ерена, організатор конкурсу – Європейська мовна спілка (EBU) "відступає від власних цінностей". Так, однією з причин бойкоту стала перемога представника Австрії Тома Нойвірта, відомого під сценічним псевдонімом Кончіта Вурст у 2014 році.

Як суспільне телемовлення ми не можемо о 21:00, коли діти ще не сплять, показувати у прямому ефірі когось на кшталт бородатого австрійця у спідниці, який не вірить у статеву належність і каже, що він "і чоловік, і жінка",
– наголосив гендиректор.

Крім того, Ерен заявив, що в EBU панує "ментальний хаос", у якому винне його керівництво. Також ще одною причиною бойкотування стала незгода Туреччини з системою голосування і статусом країн "Великої п'ятірки".

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Зазначимо, що Туреччина Туреччина оголосила Євробаченню бойкот у 2012 році на знак незгоди зі зміною системи голосування. Згідно з чинними правилами, голоси рівною мірою розділяються між журі та глядачами. А у фінал  автоматично проходять представники п'яти країн, що платять найвищі внески в EBU: Іспанія, Італія, Великобританія, Франція і Німеччина.

Теги: Новини Туреччини Музика Євробачення LifeStyle
Джерело: 24 Канал
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