Не будемо показувати бородату жінку: Туреччина пояснила, чому бойкотує Євробачення
Туреччина не планує відмовлятися від бойкоту міжнародного пісенного конкурсу "Євробачення", який називають "загрозою моральним цінностям".
Про це повідомляє гендиректор турецького державного телеканалу TRT Ібрахім Ерен, пише видання DW.
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На думку Ерена, організатор конкурсу – Європейська мовна спілка (EBU) "відступає від власних цінностей". Так, однією з причин бойкоту стала перемога представника Австрії Тома Нойвірта, відомого під сценічним псевдонімом Кончіта Вурст у 2014 році.
Як суспільне телемовлення ми не можемо о 21:00, коли діти ще не сплять, показувати у прямому ефірі когось на кшталт бородатого австрійця у спідниці, який не вірить у статеву належність і каже, що він "і чоловік, і жінка",
– наголосив гендиректор.
Крім того, Ерен заявив, що в EBU панує "ментальний хаос", у якому винне його керівництво. Також ще одною причиною бойкотування стала незгода Туреччини з системою голосування і статусом країн "Великої п'ятірки".
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Зазначимо, що Туреччина Туреччина оголосила Євробаченню бойкот у 2012 році на знак незгоди зі зміною системи голосування. Згідно з чинними правилами, голоси рівною мірою розділяються між журі та глядачами. А у фінал автоматично проходять представники п'яти країн, що платять найвищі внески в EBU: Іспанія, Італія, Великобританія, Франція і Німеччина.