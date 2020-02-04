Не отримав дохід – не платиш ЄСВ: Рада попередньо ухвалила законопроєкт

Верховна Рада ухвалила у першому читанні законопроєкт, яким пропонує звільнити від сплати єдиного соціального внеску фізичних осіб-підприємців у ті періоди, протягом яких вони не отримували доходу.

За відповідний законопроєкт №2166 проголосувало 366 депутатів.

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Що було раніше і що змінить законопроєкт

У 2016 році набули чинності нові правила сплати ЄСВ малими підприємцями ФОПами: цей збір необхідно було сплачувати постійно, навіть у тому випадку, якщо підприємець не здійснював господарської діяльності (наприклад, працював сезонно). Це призвело до масового закриття ФОПів по всій Україні.

Законопроєкт, що прийняли сьогодні у першому читанні повинен усунути дискримінацію при нарахуванні єдиного соціального внеску (ЄСВ). Зокрема, ним пропонується звільнити від сплати ЄСВ тих підприємців, які отримують пенсії.

Раніше у команді президента України Володимира Зеленського пропонували пробачити борги з ЄСВ для непрацюючих ФОПів.

У 2020 році ЄСВ складе 1 039,06 гривень на місяць або 3 177,18 гривень у квартал. За рік – 12 468 гривень. Водночас, є і винятки – це пенсіонери-ФОП за віком і ФОП з інвалідністю.

Вони можуть не платити внесок на усіх групах єдиного податку.



Скільки податків платитимуть ФОПи з 1 січня 2020 року / Інфографіка 24 канал