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      Не просто забава: у Запоріжжі відбувся чемпіонат України з козацьких боїв (відео)

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      У Запоріжжі відбувся чемпіонат України з козацьких боїв "лава на лаву". Свою вправність та міць демонстрували понад 200 бійців з різних куточків України.

      Змагання з боїв "лава на лаву" відбулося вже вдруге – відтоді, як у 2017 році їх офіційно визнали національним єдиноборством. 

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      Цьогоріч змагалися команди із Запоріжжя, Дніпра, Донеччини, інших регіонів. Окремі лави – для підлітків. Дитячі правила боротьби хоч і гуманніші, але травми все одно бувають.

      Козацькі бої
      Діти також беруть участь у козацьких боях

      Така штовханина для войовничих предків була не просто забавою. Так січовики зміцнювали бойовий дух, і вчилися тримати нерозривний стрій.

      Як раніше, так і зараз, козаки в лаві гартують свій бойовий дух, свою єдність, відчуття плеча один одного та радість від спільної перемоги,
      – наголосив Олександр Притула, президент української федерації "Спас".

      Войовничі змагання дужих чоловіків у шароварах додали глядачам яскравих емоцій. "Я в захваті. Це наша шана, це наша гордість, це наші хлопці, які завтра стануть стіною за нашу рідну Україну", – поділилася враженнями Жанна, яка відвідала захід.

      Козацькі бої
      Учасники козацьких боїв

      Чемпіонами України стали козаки з Дніпра. Але переможеним себе не відчув ніхто: після кожної сутички козаки обіймаються й братаються, підкреслюючи – вони не суперники, а побратими. 

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      Теги: Новини України Новини Запоріжжя
      Джерело: 24 канал
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