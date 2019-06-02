Не просто забава: у Запоріжжі відбувся чемпіонат України з козацьких боїв (відео)

У Запоріжжі відбувся чемпіонат України з козацьких боїв "лава на лаву". Свою вправність та міць демонстрували понад 200 бійців з різних куточків України.

Змагання з боїв "лава на лаву" відбулося вже вдруге – відтоді, як у 2017 році їх офіційно визнали національним єдиноборством.

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Цьогоріч змагалися команди із Запоріжжя, Дніпра, Донеччини, інших регіонів. Окремі лави – для підлітків. Дитячі правила боротьби хоч і гуманніші, але травми все одно бувають.



Діти також беруть участь у козацьких боях

Така штовханина для войовничих предків була не просто забавою. Так січовики зміцнювали бойовий дух, і вчилися тримати нерозривний стрій.

Як раніше, так і зараз, козаки в лаві гартують свій бойовий дух, свою єдність, відчуття плеча один одного та радість від спільної перемоги,

– наголосив Олександр Притула, президент української федерації "Спас".

Войовничі змагання дужих чоловіків у шароварах додали глядачам яскравих емоцій. "Я в захваті. Це наша шана, це наша гордість, це наші хлопці, які завтра стануть стіною за нашу рідну Україну", – поділилася враженнями Жанна, яка відвідала захід.



Учасники козацьких боїв

Чемпіонами України стали козаки з Дніпра. Але переможеним себе не відчув ніхто: після кожної сутички козаки обіймаються й братаються, підкреслюючи – вони не суперники, а побратими.