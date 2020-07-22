Нетверезий чоловік на одній з баз відпочинку в Хотомлі, що під Харковом, влаштував справжній погром. Він вимагав ще алкоголю, побив кількох жінок та погрожував задушити їх дитину. За словами очевидців, чоловік може бути працівником СБУ, за іншими даними – він колишній співробітник податкової поліції.

Як все трапилось Дивіться також У Києві жінка випила, спричинила ДТП, влаштувала бійку й роздяглася: фото, відео Як пишуть місцеві ЗМІ, нетверезий чоловік влаштував бійку з відпочивальниками бази та накинувся з кулаками на літню жінку та ще одну дівчину.

Неадекват також погрожував жінкам, що відпочивали по сусідству, задушити їх однорічну дитину.

Згодом він нібито почав бити власну дружину і плюватися в неї.

Охорона бази відпочинку нічого не могла вдіяти із п’яним неадекватом, відтак, люди викликали патрульних, які врешті зуміли його "пов’язати". Викликали патрульну і білочник вдарив одного з копів, після чого був остаточно пов'язаний. Пробили його по базі і сказали, що він співробітник СБУ,

– переповідають історію в одному з харківських телеграм-каналів. За даними поліції, від дій неадеквата постраждала мешканка Харкова.

За фактом події відкрите кримінальне провадження за статтею "Хуліганство". Затримання п'яного неадеквата на Харківщині: відео 18+