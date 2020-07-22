Неадекват влаштував дебош на базі відпочинку під Харковом і погрожував задушити дитину: відео
Нетверезий чоловік на одній з баз відпочинку в Хотомлі, що під Харковом, влаштував справжній погром. Він вимагав ще алкоголю, побив кількох жінок та погрожував задушити їх дитину. За словами очевидців, чоловік може бути працівником СБУ, за іншими даними – він колишній співробітник податкової поліції.
Як все трапилось
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- Як пишуть місцеві ЗМІ, нетверезий чоловік влаштував бійку з відпочивальниками бази та накинувся з кулаками на літню жінку та ще одну дівчину.
- Неадекват також погрожував жінкам, що відпочивали по сусідству, задушити їх однорічну дитину.
- Згодом він нібито почав бити власну дружину і плюватися в неї.
- Охорона бази відпочинку нічого не могла вдіяти із п’яним неадекватом, відтак, люди викликали патрульних, які врешті зуміли його "пов’язати".
Викликали патрульну і білочник вдарив одного з копів, після чого був остаточно пов'язаний. Пробили його по базі і сказали, що він співробітник СБУ,
– переповідають історію в одному з харківських телеграм-каналів.
- За даними поліції, від дій неадеквата постраждала мешканка Харкова.
- За фактом події відкрите кримінальне провадження за статтею "Хуліганство".
Затримання п'яного неадеквата на Харківщині: відео 18+