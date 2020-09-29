Росіянина Рашида К. депортували з Німеччини на батьківщину 24 вересня. Поліція віднесла чоловіка до категорії особливо небезпечних ісламістів.

Чоловік прибув до Німеччини з Чечні у 2015 році. Однак його не могли депортували раніше через відсутність документів, які б посвідчували його особу. Про це повідомляє німецький телеканал ntv.

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Лише після того, як зазначену особу ідентифікували органи влади Росії за її правильними особистими даними та видали відповідний документ, що замінює паспорт, повернення стало можливим,

– пояснили в земельнному міністерстві у справах дітей, сім’ї, біженців та інтеграції.

Що відомо про ісламіста, якого депортували до Росії

Чоловік назвав себе Рашид К. Його позов про надання притулку відхилили у 2005 році. Однак депортувати чоловіка в Росію не вдалося. Російська влада заявляла, що він у їхній державі невідомий. У червні 2016 року з'явилися фотографії, на яких Рашид К. позував із автоматом Калашникова. Крім того, слідчі знайшли у нього вдома пістолет із глушником та боєприпасами. Проте відправити у СІЗО його не змогли. Суд двічі відмовляв в ордері на арешт.

Чоловіка заарештували лише після того, як він спробував вибити вхідні двері багатоквартирного будинку. Але навіть цього було недостатньо для суддів. Справа зрушила з місця лише тоді, коли про це стало відомо ЗМІ.

Через кілька днів чоловіка заарештували через порушення вимог реєстрації. Згодом ісламіста засудили до 18 місяців в'язниці за спробу крадіжки та за порушення закону про зброю.