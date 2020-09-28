На охоронця Ісламського культурного центру вночі 28 вересня 2020 року напала група невідомих чоловіків. Один з них представився співробітником СБУ. Причиною інциденту став офіс, який начебто затопили працівники центру.

Спочатку працівники поліції не хотіли приймати заяву про побиття. Керівник Ісламського центру зміг зробити це тільки вранці, повідомив громадський діяч Павло Федосов в ефірі 24 каналу.

Читайте також Ердоган перетворив на мечеть ще один візантійський храм у Туреччині

За словами Федосова, охоронця лише штовхнули й дуже налякали. Ця подія одразу набула широкого розголосу – люди підтримували працівників культурного центру та пропонували допомогу. Керівник фірми, яку начебто вони затопили, одразу приїхав на місце події та вибачився за інцидент. На думку громадського діяча, в Україні такі питання не вирішують цивілізованим способом.

Люди можуть прийти до будь-кого вночі й, погрожуючи або застосовуючи силу, щось вирішувати. Це дуже погано. Особливо, коли це стосується церков, синагог чи мечетів,

– зазначив Павло Федосов.

Чи траплялися такі випадки раніше

Також він пригадав, що у 2018 році траплялися випадки, коли до ісламських культурних центрів приходили співробітники СБУ. Тоді вони намагалися знайти докази за фактами екстремізму чи тероризму. Однак поки жодну справу не довели до кінця.

Федосов зазначив, що такі інциденти формують у вірян відчуття небезпеки та створюють у суспільстві атмосферу нетерпимості до мусульман.

"Ми потребуємо допомоги як з боку суспільства, так і з боку правоохоронців, які періодично втручаються у такі делікатні релігійні справи й намагаються шукати щось, чого взагалі немає, зокрема тероризм", – зазначив громадський діяч.

Який є вихід із ситуації

Для того, щоб подібні випадки не повторювались, в Україні має бути відкритість суспільства до різних релігійних та етнічних груп. За словами Федосова, таких проблем не виникатиме, якщо держава розпочне діалог з релігійними організаціями. Також він підкреслив, що Духовне управління мусульман України "Умма" має чітко визначену проукраїнську позицію.

До теми У Святій Софії, яка стала мечеттю, запровадили дрес-код: що змінилося

"Наші віряни служать на фронті. Це і кримські татари, і українці. Однак чомусь правоохоронці не завжди знаходять можливість захистити їх та користуються стереотипами у комунікації з громадами вірян", – розповів Павло Федосов.