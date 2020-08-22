Президент Туреччини Реджеп Ердоган перетворив ще один візантійський храм у мечеть. Новий статус нададуть монастирю Хору – одній з найвідоміших візантійських будівель Стамбула.

Таке рішення було ухвалено через місяць після того, як собор Святої Софії, що включений в список спадщини ЮНЕСКО, прирівняли до мечеті. Про це повідомляє Hürriyet Daily News.

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За указом Ердогана, церкву передали управлінню у справах релігії. Втім, наразі невідома точна дата, коли там почнуться богослужіння мусульман.

Монастирська церква була побудована в 11 столітті. Однак через 50 років склепіння церкви впали. Історики називають причиною руйнування прорахунки при будівництві та потужний землетрус. Згодом храм відновили коштом молодшого сина імператора Олексія.



Монастир Хора в Стамбулі / Фото Hürriyet Daily News

У 15 столітті, коли Константинополь завоювала Османська імперія, церкву було перетворено на мечеть Каріе. Вже після Другої світової війни будівля отримала статус музею. Американські мистецтвознавці змогли відновити оригінальні церковні мозаїки. Відтак у 1958 році всі охочі мали можливість їх оглянути.

У храмі й досі береглися унікальні мозаїки та фрески 14 століття, на яких зображені сцени з Біблії.



Мозаїка в церкві Хора / Фото Вікіпедія

Що відомо про перетворення собору Святої Софії на мечеть