Ердоган перетворив на мечеть ще один візантійський храм у Туреччині
Президент Туреччини Реджеп Ердоган перетворив ще один візантійський храм у мечеть. Новий статус нададуть монастирю Хору – одній з найвідоміших візантійських будівель Стамбула.
Таке рішення було ухвалено через місяць після того, як собор Святої Софії, що включений в список спадщини ЮНЕСКО, прирівняли до мечеті. Про це повідомляє Hürriyet Daily News.
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За указом Ердогана, церкву передали управлінню у справах релігії. Втім, наразі невідома точна дата, коли там почнуться богослужіння мусульман.
Монастирська церква була побудована в 11 столітті. Однак через 50 років склепіння церкви впали. Історики називають причиною руйнування прорахунки при будівництві та потужний землетрус. Згодом храм відновили коштом молодшого сина імператора Олексія.
Монастир Хора в Стамбулі / Фото Hürriyet Daily News
У 15 столітті, коли Константинополь завоювала Османська імперія, церкву було перетворено на мечеть Каріе. Вже після Другої світової війни будівля отримала статус музею. Американські мистецтвознавці змогли відновити оригінальні церковні мозаїки. Відтак у 1958 році всі охочі мали можливість їх оглянути.
У храмі й досі береглися унікальні мозаїки та фрески 14 століття, на яких зображені сцени з Біблії.
Мозаїка в церкві Хора / Фото Вікіпедія
Що відомо про перетворення собору Святої Софії на мечеть
- Влада Туреччини 10 липня схвалила рішення про повернення статусу мечеті собору Святої Софії. До цього Свята Софія з 1934 року була музеєм. Особливість храму й суть суперечок полягає в тому, що майже тисячу років він був християнським, а потім ще близько 500 – мусульманським.
- Місцева влада запевнила: попри те, що собор знову буде мечеттю, туди й надалі впускатимуть християн. Тож туристи з переважно християнських країн зможуть потрапити всередину.
- Високий представник Євросоюзу Жозеп Боррель розкритикував таке рішення Туреччини, зазначивши, що Свята Софія має значне символічне та історичне значення для християн.
- За переказами, саме в соборі Святої Софії посланці Володимира Великого знайомилися з християнською вірою.