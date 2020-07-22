Волонтери запустили в небо над Донецьком український прапор, який був завдовжки у кілька метрів. Він летів над окупованими територіями.

Однак одразу після запуску російські найманці почали обстрілювати український стяг, повідомив на фейсбук-сторінці один з організаторів Влад Іванов.

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"Як стало відомо пізніше, ворог лупив по нашому прапору зі всього стрілкового. Хвилин 20 була стрільба. Ми від місця запуску вже цього не чули і з надією, що прапор пролетить над Донецьком і полетить далі поїхали додому", – написав Влад Іванов.

Він сказав, що волонтерів цікавить доля прапора. Саме через це Іванов попросив жителів Донецька повідомити, якщо бачили десь стяг.



Організатори дійства готуються запускати прапор / Фото Влад Іванов

Також організатор додав, що вони планують запускати згодом ще один такий прапор.

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