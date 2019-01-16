Недитяча жорстокість: у Києві підлітки сильно побили чоловіка – є відео 18+

У вівторок ввечері, 15 січня, у Києві посеред вулиці біля торгово-розважального центру "Гулівер" підлітки жорстоко побили чоловіка. Інцидент стався біля входу на станцію метро "Палац спорту".

Про це у Facebook повідомила свідок події Ілона Силенко, якій теж дісталося від неповнолітніх нападників.

Приблизно о 20:00-20:10 ці нелюди компанією з 10-15 осіб побігли за чоловіком на моїх очах і, збивши його з ніг, почали по-звірячому бити ногами по печінці, голові. Я почала просити, щоб зупинилися, на що дівчатка кинулися і почали намагатися бити мене,

– описала інцидент очевидиця.

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Вона також повідомила, що за фактом нападу написала заяву в поліцію і попросила допомоги у киян, які можуть упізнати підлітків на фото. Силенко переконана, що напад на чоловіка був просто розвагою для підлітків.

"Коментар чергового по станції на мою заяву: "Вони ж діти", – здивовано додала свідок інциденту.

У поліції Києва 24 каналу повідомили, що наразі збирають інформацію про інцидент, яку оприлюднять трохи згодом. При цьому в поліції не підтвердили та не спростували інформацію деяких ЗМІ, про те, що підлітків затримали до з'ясування всіх обставин інциденту.

У Києві підлітки жорстоко побили чоловіка: дивіться відео 18+