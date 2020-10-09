У посольстві США в Україні стурбовані останніми подіями в Нацбанку. Мовиться про висловлення недовіри та догану першій заступниці голови НБУ Катерині Рожковій та заступнику Дмитрові Сологубу.

В американському дипвідомстві зазначили, що поділяють позицію МВФ. Про це мовиться у заяві посольства, опублікованій у твіттері.

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Міцний та незалежний Національний Банк має критично важливе значення для подальшого економічного розвитку України,

– заявили у представництві США.

Ми поділяємо стурбованість МВФ з приводу нещодавнього голосування Ради НБУ за догану заступникам голови НБУ Рожковій та Сологубу. Міцний та незалежний Національний Банк має критично важливе значення для подальшого економічного розвитку України.https://t.co/kwR4Hayfco — U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) October 9, 2020

Що відомо про недовіру Рожковій та Сологубу

Рада НБУ оголосила 5 жовтня догану та недовіру Катерині Рожковій та Дмитрові Сологубу – членами команди колишнього очільника регулятора Якова Смолія.

Голова Ради Богдан Данилишин зазначив, що Рожкова та Сологуб є службовцями та безпосередньо беруть участь у виконанні функцій НБУ. Рожкова та Сологуб начебто порушили:

наказ "Про публічні комунікації та взаємодію Національного банку України із засобами масової інформації",

Кодекс етики працівника НБУ.