Рада Нацбанку 6 жовтня оголосила про недовіру до заступників голови НБУ Катерини Рожкової і Дмитра Сологуба. Очільник державного регулятора Кирило Шевченко пояснив, що це відбулося через порушення політики "єдиного голосу".

Нацбанк має власну стратегію комунікацій, яку обов'язково повинні дотримуватися всі працівники установи, пояснив Кирило Шевченко в інтерв'ю "Дзеркалу тижня".

До слова Недовіра та догани Рожковій і Сологубу: голова Ради НБУ пояснив, за що їх оголосили

Це означає, що ми як команда однодумців у Національному банку маємо дотримуватися єдиної позиції, уникаємо розбіжностей у комунікаціях,

– пояснив очільник регулятора.

Він підкреслив, що неузгодженість членів однієї команди формує неправильні очікування в учасників ринку. Відтак це не сприяє побудові довіри до дій Нацбанку.

Крім того, Кирило Шевченко запевнив, що догану винесли через порушення внутрішніх процедур. Мовляв, політичний тиск тут ні до чого.

Як на догану відреагували в МВФ: