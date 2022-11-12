В жодному разі не ігноруйте повідомлень про повітряну тривогу. Адже росіяни часто свідомо б'ють по житлових районах, аби викликати паніку в мирного населення.
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В Україні лунають сирени
Через чергову загрозу ворожого обстрілу приблизно о 23:26 в багатьох областях України оголосили повітряну тривогу. Сирени лунали у:
- Житомирській області;
- Київській області;
- Вінницькій області;
- Чернігівській області;
- Сумській області;
- Полтавській області;
- Черкаській області;
- Кіровоградській області;
- Харківській області;
- Дніпропетровській області;
- Донецькій області;
- Запорізькій області,
- Херсонській області;
- Миколаївській області.
Також повітряна тривога триває на Луганщині. Однак її оголосили аж 222 дні тому – 4 квітня.
Окупанти можуть випустити ракети
За інформацією телеграм-каналу monitor, є ймовірність запуску:
- ракет стратегічною авіацією в режимі радіомовчання;
- надзвукових ракет тактичною авіацією.
Пройдіть в укриття, якщо у вашій області оголошено тривогу,
– мовиться у повідомленні.
Попередньо, декілька ворожих Ту-22м3 вилетіли з Шайківки – військового аеродрому, що розташований на заході Калузької області Росії.
У них на озброєнні можуть бути ракети Х-22. Однак загарбники також могли б зробити цей виліт для залякування.
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