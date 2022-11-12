В жодному разі не ігноруйте повідомлень про повітряну тривогу. Адже росіяни часто свідомо б'ють по житлових районах, аби викликати паніку в мирного населення.

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В Україні лунають сирени

Через чергову загрозу ворожого обстрілу приблизно о 23:26 в багатьох областях України оголосили повітряну тривогу. Сирени лунали у:

Житомирській області;

Київській області;

Вінницькій області;

Чернігівській області;

Сумській області;

Полтавській області;

Черкаській області;

Кіровоградській області;

Харківській області;

Дніпропетровській області;

Донецькій області;

Запорізькій області,

Херсонській області;

Миколаївській області.

Також повітряна тривога триває на Луганщині. Однак її оголосили аж 222 дні тому – 4 квітня.

Зверніть увагу! Під час повітряної тривоги вкрай важливо перебувати в укритті. Однак якщо його поруч немає, у ДСНС рекомендують користуватися правилом "двох стін". Для цього потрібно піти в кімнату без вікон всередині будинку чи квартири та перебувати біля опорної стіни.

Окупанти можуть випустити ракети

За інформацією телеграм-каналу monitor, є ймовірність запуску:

ракет стратегічною авіацією в режимі радіомовчання;

надзвукових ракет тактичною авіацією.

Пройдіть в укриття, якщо у вашій області оголошено тривогу,

– мовиться у повідомленні.

Попередньо, декілька ворожих Ту-22м3 вилетіли з Шайківки – військового аеродрому, що розташований на заході Калузької області Росії.

У них на озброєнні можуть бути ракети Х-22. Однак загарбники також могли б зробити цей виліт для залякування.

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