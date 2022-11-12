В жодному разі не ігноруйте повідомлень про повітряну тривогу. Адже росіяни часто свідомо б'ють по житлових районах, аби викликати паніку в мирного населення.

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В Україні лунають сирени

Через чергову загрозу ворожого обстрілу приблизно о 23:26 в багатьох областях України оголосили повітряну тривогу. Сирени лунали у:

  • Житомирській області;
  • Київській області;
  • Вінницькій області;
  • Чернігівській області;
  • Сумській області;
  • Полтавській області;
  • Черкаській області;
  • Кіровоградській області;
  • Харківській області;
  • Дніпропетровській області;
  • Донецькій області;
  • Запорізькій області,
  • Херсонській області;
  • Миколаївській області.

Також повітряна тривога триває на Луганщині. Однак її оголосили аж 222 дні тому – 4 квітня.

Окупанти можуть випустити ракети

За інформацією телеграм-каналу monitor, є ймовірність запуску:

  • ракет стратегічною авіацією в режимі радіомовчання;
  • надзвукових ракет тактичною авіацією.

Пройдіть в укриття, якщо у вашій області оголошено тривогу,
– мовиться у повідомленні.

Попередньо, декілька ворожих Ту-22м3 вилетіли з Шайківки – військового аеродрому, що розташований на заході Калузької області Росії.

У них на озброєнні можуть бути ракети Х-22. Однак загарбники також могли б зробити цей виліт для залякування.

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