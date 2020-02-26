"Негідна поведінка": поліцейських, які в Одесі під час обшуку обікрали офіс, звільнили

Скандальних поліцейських, які обікрали офіс одеського підприємства, звільнено. Покарали не лише трьох зафіксованих на відео правоохоронців, а і їхнього начальника.

Поліцейських через ажіотаж у мережі від служби спершу відсторонили задля всестороннього розслідування. Зрештою 26 лютого їхні дії визнали негідними і звільнили, повідомили у пресслужбі поліції Одещини.

Як це було: Обшук з крадіжкою: в Одесі поліцейські обікрали офіс – відео 18+

Керівника, через те, що недогледів своїх підлеглих, звільнили з посади. На самих "героїв" відео наклали дисциплінарні штрафи.

Як це сталося?

Перевірку, фрагменти з якої розлетілися інтернетом, в офісі проводили 31 січня. Фірму, яка виготовляє захисні пломби, звинуватили у відсутності ліцензії і неналежній документації. Тоді було вилучено усю техніку підприємства. Та не лише це. На відео з прихованої камери видно, як двоє чоловіків та одна жінка безпардонно у свої сумки розпихують канцелярське приладдя, дозволяють собі їсти чуже печиво та усе це приправляють матом.

Обережно! На відео присутня нецензурна лексика!

Одеські поліцейські обікрали офіс під час обшуків: відео 18+