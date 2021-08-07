Синоптики попереджали про погіршення 7 серпня погоди у половині областей, зокрема це стосувалося і Полтавщини та Харківщини. Дощі та шквали пройшли там вже вранці.

До теми Половину областей накриють грози, град і шквальний вітер: де очікувати негоду

Наслідки негоди у Харкові

Сильний дощ та град випав у Харкові. Місцеві жителі публікують у мережі фото та відео наслідків стихії. Люди зазначають, що найбільше дісталося району Північна Салтівка – там автівки плавали вулицями.

У Харкові випав град: дивіться відео

Дощ у Харкові: дивіться відео

Через дощ сильно затопило вулиці: відео

Потужні дощі на Полтавщині

Дощі 6 та 7 серпня пройшли й у Полтавській області. У результаті через зливу, грози та шквали там знеструмлені 143 населені пункти, зокрема 130 –повністю, решта – частково.

Речниця надзвичайників області Світлана Рибалко розповіла "Суспільному", що негода завдала лиза 4 районам: Полтавському, Миргородському, Кременчуцькому та Лубенському.

Крім того, негода призвела до падіння дерев.



Рятувальники прибирали повалені дерева з дороги / Колаж 24 каналу

Нагадаємо, у Полтаві та частково в області дощі почали падати ще 6 серпня.

Рятувальники ліквідовували наслідки негоди в Україні

За інформацією Державної служби з надзвичайних ситуацій, протягом доби 6 серпня негода частково пошкодила покрівлі 20 будівель, підтопила 6 житлових будинків, 34 дворогосподарства та повалила 163 дерева.

На щастя, жертв та постраждалих немає. Станом на ранок 7 серпня рятувальники відкачали 2 486 кубічних метрів води, а повалені дерева розпиляли та прибрали. Наразі майже всі роботи вдалося завершити.

Кіровоградська область

У Кропивницькому був частково пошкоджений дах 2 багатоквартирних житлових будинків, 12 приватних житлових будинків та адміністративної 2-поверхової будівлі регіональної торгово-промислової палати.

На території Кропивницького, а також Кропивницького, Новоукраїнського та Олександрійського районів розпиляли та прибрали 85 повалених дерев.



Рятувальники розпилювали дерева на Кіровоградщині / Фото ДСНС



Боротьба з наслідками негоди на Кіровоградщині / Фото ДСНС

Одеська область

У Роздільнянському та Подільському районах частково підтопило 10 дворогосподарств. Співробітники ДСНС відкачали 1 886 кубічних метрів води. У селі Благодатне Білгород-Дністровського постраждали 6 житлових будинків та 24 дворогосподарства, там відкачали 600 кубічних метрів води. Наразі роботи ще тривають.

Черкаська область

У селах Степове, Жовнино та Москаленки Золотоніського району пошкоджені покрівлі 2 шкіл, 2 будинків культури та 1 дитячого садочка. На території Черкаського і Золотоніського районів розпиляли та прибрали 62 повалених дерева.

Полтавська область

У Полтаві, а також Кременчуцькому і Лубенському районах розпиляли та прибрали 16 повалених дерев.

Штормове попередження на 7 серпня

В Україні 7 серпня через погіршення погоди оголосили штормове попередження. Половину областей охоплять грози, град та потужні пориви вітру. Негоду очікують у центральних, східних та південних областях.