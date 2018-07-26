Негода у Києві: величезне дерево впало на будинок і пошкодило балкони (фото)

У середу, 25 липня, у Києві на вулиці Данила Щербаківського, 32/38 величезна тополя впала на п'ятиповерховий житловий будинок. Дерево пошкодило дах будинку та балкони.

Про це повідомляє "Інформатор".

Про подію сповістили надзвичайникам, які приблизно до 2:00 години проводили роботи по ліквідації наслідків негоди. Рятувальники бензопилою поетапно розрізали дерево і прибирали його з будівлі. Обійшлося без постраждалих.

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Окрім поваленої тополі, на місці виявили ще два зламаних дерева. Причиною також є негода, яка вирує в Києві в останні дні.

До слова, через аномальну кількість опадів у Києві мер міста Віталій Кличко доручив надзвичайникам відкачувати воду помпами у місцях, де ситуація з підтопленням є найкритичнішою.