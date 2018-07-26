09:09
26 лип 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
24°C
25°C 19°C
  • п'ятниця
    25°C 21°C
  • субота
    27°C 20°C
  • неділя
    27°C 20°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ДТП З HUMMER У КИЄВІ НЕГОДА В УКРАЇНІ ГРЕЦІЯ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Мости дядечка Путіна. Нафталін та поп-зірки у російському кіно
Вєсті Кремля
20:59, 25 липня
Вєсті.UA. Фіаско Ляшка. Залізна леді України
Вєсті.UA
20:52, 25 липня
Як мажоритарні депутати отримують державні мільйони та перетворюють Україну в феодальну державу
ЦРУ
09:00, 20 липня
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 липня
Згадати Все. Студентські загони
Згадати все
00:38, 14 липня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
ДТП З HUMMER У КИЄВІ НЕГОДА В УКРАЇНІ ГРЕЦІЯ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Негода у Києві: величезне дерево впало на будинок і пошкодило балкони (фото)

370 Читать новость на русском

У середу, 25 липня, у Києві на вулиці Данила Щербаківського, 32/38 величезна тополя впала на п'ятиповерховий житловий будинок. Дерево пошкодило дах будинку та балкони.

Про це повідомляє "Інформатор".

Про подію сповістили надзвичайникам, які приблизно до 2:00 години проводили роботи по ліквідації наслідків негоди. Рятувальники бензопилою поетапно розрізали дерево і прибирали його з будівлі. Обійшлося без постраждалих.

Читайте також: У Києві сильний дощ повалив рекламні щити та затопив підземні переходи: фото та відео

Окрім поваленої тополі, на місці виявили ще два зламаних дерева. Причиною також є негода, яка вирує в Києві в останні дні.

До слова, через аномальну кількість опадів у Києві мер міста Віталій Кличко доручив надзвичайникам відкачувати воду помпами у місцях, де ситуація з підтопленням є найкритичнішою.

Теги: Новини України Негода в Україні Новини Києва Надзвичайні ситуації Фотоновини
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Через нові правила у "ДНР" з посад масово звільняються "держслужбовці"
сьогодні, 08:40 Через нові правила у "ДНР" з посад масово звільняються "держслужбовці"
Олексій Чибісов 927
Пожежа у Греції: останні новини, шокуючі фото і відео
сьогодні, 06:30 Пожежа у Греції: останні новини, шокуючі фото і відео
6237
"Шахтар" і "Динамо" грали слабо – от і добре!
25 липня, 23:37 "Шахтар" і "Динамо" грали слабо – от і добре!
Анатолій Яворський 822
"Вишенка" новых санкций от США
25 липня, 22:00 "Вишенка" новых санкций от США
Злой Одессит 1305
Олігарх Порошенка: як наші гроші йдуть у кишеню російському "бізнесмену"
25 липня, 21:00 Олігарх Порошенка: як наші гроші йдуть у кишеню російському "бізнесмену"
Дмитро Гнап 2349
КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
 19 лютого 2015 , 13:34
На Волині знайшли найбільше у світі родовище нафти
 1 квітня 2016 , 16:08 90
Російські війська перегрупувалися біля кордону з Україною
15 березня 2014 , 09:35
В Ужгороді починають цвісти сакури: Москаль показав неймовірні фото
 16 квітня , 00:45
За компанію "Шахтарю". Результати 11 туру Бундесліги. ВІДЕО
 2 листопада 2013 , 18:48
Спочатку ми спали, а потім перемогли...незаслужено. Огляд матчів 8 туру Бундесліги
 7 жовтня 2013 , 16:54
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук