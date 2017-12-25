15:44
25 груд 2017
USD
...
EUR
...
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
РІЗДВО МОСКВА СТАНІСЛАВ ЄЖОВ ПІДСУМКИ 2017 РОКУ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Нова
Вєсті Кремля
20:18, 23 грудня
Вєсті.UA.Жир. Відьмацька партія Савченко. Гардероб найбільшого патріота
Вєсті.UA
20:39, 23 грудня
Мільярд в кишеню: хто дерибанить особливо цінну державну землю
ЦРУ
09:06, 20 грудня
Як Кабмін запхав свого носа в унітази
Підсумки дна
18:00, 10 грудня
Згадати Все. Зв’язок у домобільну еру
Згадати все
23:48, 21 грудня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
РІЗДВО МОСКВА СТАНІСЛАВ ЄЖОВ ПІДСУМКИ 2017 РОКУ

Немає двох святкувань Різдва, а є дві дати святкування, – Блаженніший Святослав

14:43, сьогодні 1012 Читать новость на русском
Блаженніший Святослав
Блаженніший Святослав

Попри те, що в Україні 25 грудня, коли у світі святкують Різдво, офіційний вихідний день, найбільші Церкви України поки не бачать можливості змінити календаря, щоб перенести святкування з 7 січня (за юліанським календарем) на 25 грудня (григоріанський календар).

Таку думку висловив глава Української греко-католицької церкви Блаженніший Святослав (Шевчук), передає Департамент інформації УГКЦ.

"У зв’язку з новою можливістю, наданою нам ВРУ (25 грудня – вихідний день), ми поки не бачимо можливості зміни календаря. Ми святкуватимемо Різдво 7 січня разом із нашими православними братами, яке є 25 грудня за юліанським календарем", – заявив Блаженніший Святослав.

Читайте також: Чим відрізняється католицьке Різдво від православного: цікаві факти

Він наголосив, що від дати святкування не залежить саме свято.

"Немає двох святкувань Різдва, а є дві дати святкування", – відзначив глава УГКЦ.

При цьому він висловив сподівання, що в подальшому християни встановлять спільне святкування не лише Різдва, але й Пасхи.

"Гадаю, що ми всі повинні рухатися в напрямку до єднання всіх християн. Спільне святкування Різдва чи Пасхи є символічним питанням того, наскільки християни всього світу сьогодні об’єднані. Ми бачимо, що до цієї єдності нам потрібно ще довго прямувати, для неї працювати, її прагнути", – наголосив глава УГКЦ.

Читайте також: Як у Львові римо-католики святкують Різдво

Однак спільна дата святкування релігійних свят має йти від людей.

"Дата, коли ми разом святкуватимемо Різдво, залежить не від ієрархії, а, насамперед, від людей. Якщо ми відчуємо, що питання зміни календаря не розділятиме між собою людей, а, навпаки, об’єднуватиме, то, очевидно, завдяки цьому руху знизу ми зможемо дійти до видимого спільного святкування Різдва", – підсумував Блаженніший Святослав.

Теги: Новини України Святослав Шевчук Різдво УГКЦ релігія
Джерело: 24 Канал
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Пропозиції партнерів
Коментарі
Публікації
Кому вигідно спустити на гальмах арештоване майно Коломойського
сьогодні, 15:30 Кому вигідно спустити на гальмах арештоване майно Коломойського
Тетяна Мартинюк 77
Міжнародна панорама: чим жив світ у 2017 році
21 грудня, 19:01 Міжнародна панорама: чим жив світ у 2017 році
Юрій Мацула 821
Як смачно, красиво та за феншуєм зустріти Новий рік 2018: все про підготовку до свята
сьогодні, 14:15 Як смачно, красиво та за феншуєм зустріти Новий рік 2018: все про підготовку до свята
353
Як генпрокурор Луценко розважається з тими, кого мав би тягнути за ґрати
сьогодні, 13:00 Як генпрокурор Луценко розважається з тими, кого мав би тягнути за ґрати
Дмитро Гнап 2178
Слепо копируя западные модели инновационных экономик, украинская власть превращается в туземцев
сьогодні, 12:01 Слепо копируя западные модели инновационных экономик, украинская власть превращается в туземцев
Ілля Кенігштейн 701
З’явилось нове відео аварії у Харкові: ДТП видно крупним планом (18+)
 19 жовтня , 11:54
Смертельна ДТП у Харкові: журналістка розбила усі аргументи на захист Зайцевої
21 жовтня , 19:11
Зустріч Волкера та Суркова: у Белграді говорили про війну на Донбасі
 7 жовтня , 19:12
У СБУ повідомили нові подробиці щодо атаки вірусом Petya
4 липня , 17:52
Жертвуючи 5 грн, клієнти WOG рятують тисячі дітей
 26 грудня , 09:40
Skoda Superb – комфортний "лімузин" за доступною ціною
 24 листопада , 15:00
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО МАКСИМУМ Радіо Максимум
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук