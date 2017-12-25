Немає двох святкувань Різдва, а є дві дати святкування, – Блаженніший Святослав

Попри те, що в Україні 25 грудня, коли у світі святкують Різдво, офіційний вихідний день, найбільші Церкви України поки не бачать можливості змінити календаря, щоб перенести святкування з 7 січня (за юліанським календарем) на 25 грудня (григоріанський календар).

Таку думку висловив глава Української греко-католицької церкви Блаженніший Святослав (Шевчук), передає Департамент інформації УГКЦ.

"У зв’язку з новою можливістю, наданою нам ВРУ (25 грудня – вихідний день), ми поки не бачимо можливості зміни календаря. Ми святкуватимемо Різдво 7 січня разом із нашими православними братами, яке є 25 грудня за юліанським календарем", – заявив Блаженніший Святослав.

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Він наголосив, що від дати святкування не залежить саме свято.

"Немає двох святкувань Різдва, а є дві дати святкування", – відзначив глава УГКЦ.

При цьому він висловив сподівання, що в подальшому християни встановлять спільне святкування не лише Різдва, але й Пасхи.

"Гадаю, що ми всі повинні рухатися в напрямку до єднання всіх християн. Спільне святкування Різдва чи Пасхи є символічним питанням того, наскільки християни всього світу сьогодні об’єднані. Ми бачимо, що до цієї єдності нам потрібно ще довго прямувати, для неї працювати, її прагнути", – наголосив глава УГКЦ.

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Однак спільна дата святкування релігійних свят має йти від людей.

"Дата, коли ми разом святкуватимемо Різдво, залежить не від ієрархії, а, насамперед, від людей. Якщо ми відчуємо, що питання зміни календаря не розділятиме між собою людей, а, навпаки, об’єднуватиме, то, очевидно, завдяки цьому руху знизу ми зможемо дійти до видимого спільного святкування Різдва", – підсумував Блаженніший Святослав.