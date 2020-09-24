Найбільший авіаперевізник-дискаунтер у Європі, можливо, відправлятиме співробітників у неоплачувану відпустку. Це станеться, якщо уряд Великої Британії не продовжить схему підтримки робочих місць.

Термін дії схеми підтримки робочих місць мине у жовтні 2020 року. Про це заявив глава ірландської Ryanair Holdings PIc Майкл О'Лрі, повідомили Інтерфакс-Україна.

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За словами О'Лірі, компанія не виключає подальших скорочень робочих місць.

Нам потрібна відповідна схема збереження робочих місць, оскільки, схоже, британські авіакомпанії літатимуть на 30-40% від звичайної потужності в зимовий період,

– зазначив Майкл О'Лірі.

Глава компанії додав: "Ми хочемо, щоб наші члени екіпажів і пілоти залишалися зайнятими і отримували заробітну плату. Але нам потрібна потужна урядова підтримка для цього, інакше, боюся, вони всі підуть в неоплачувану відпустку на зиму".

Газета Financial Times повідомила, що останнім часом багато авіаперевізників погіршили свої прогнози щодо відновлення пасажиропотоку в зимовий період на тлі розширення урядами європейських країн обмежень, пов'язаних із пандемією коронавірусу. Акції Ryanair додають в ціні 0,1% на торгах у четвер. З початку цього року їхня вартість впала на 22%.

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