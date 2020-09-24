Неоплачувана відпустка для співробітників: Ryanair потребує підтримки влади
Найбільший авіаперевізник-дискаунтер у Європі, можливо, відправлятиме співробітників у неоплачувану відпустку. Це станеться, якщо уряд Великої Британії не продовжить схему підтримки робочих місць.
Термін дії схеми підтримки робочих місць мине у жовтні 2020 року. Про це заявив глава ірландської Ryanair Holdings PIc Майкл О'Лрі, повідомили Інтерфакс-Україна.
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За словами О'Лірі, компанія не виключає подальших скорочень робочих місць.
Нам потрібна відповідна схема збереження робочих місць, оскільки, схоже, британські авіакомпанії літатимуть на 30-40% від звичайної потужності в зимовий період,
– зазначив Майкл О'Лірі.
Глава компанії додав: "Ми хочемо, щоб наші члени екіпажів і пілоти залишалися зайнятими і отримували заробітну плату. Але нам потрібна потужна урядова підтримка для цього, інакше, боюся, вони всі підуть в неоплачувану відпустку на зиму".
Газета Financial Times повідомила, що останнім часом багато авіаперевізників погіршили свої прогнози щодо відновлення пасажиропотоку в зимовий період на тлі розширення урядами європейських країн обмежень, пов'язаних із пандемією коронавірусу. Акції Ryanair додають в ціні 0,1% на торгах у четвер. З початку цього року їхня вартість впала на 22%.
Ryanair та карантин
- Через пандемію COVID-19 у березні 2020 року ірландський лоукостер скасував більшість рейсів.
- Авіакомпанія відновила регулярні польоти у липні, але ввела низку додаткових правил для пасажирів.
- Представники Ryanair заявили, що, найімовірніше, вийти на докарантинний економічний рівень їй вдасться не раніше, аніж у 2022 році.
- У серпні в Ryanair заявили, що скоротять кількість регулярних осінніх рейсів на 20%.