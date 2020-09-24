Ryanair тимчасово скасувала штрафи за зміну квитка. Мовиться про ті бронювання, які будуть зроблені в жовтні та листопаді 2020 року.

Проте якщо новий квиток коштуватиме дорожче, пасажиру доведеться доплатити різницю, повідомляє Avianews.

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Пасажири зможуть безкоштовно здійснити перебронювання, якщо їм не вдається полетіти через заборону влади або з інших причин. Крайня нова дата вильоту, яку дозволяють обрати – 21 березня 2021 року.

Відповідний запит на перебронювання авіакомпанія повинна отримати не менше ніж за тиждень до вильоту. Такі тимчасові правила стосуються лише випадків, коли пасажир добровільно змінює бронювання.

Довідка. Стандартні правила Ryanair передбачають штраф від 35 – 65 євро (при зміні онлайн) до 50 – 95 євро (при зміні в аеропорту) за кожний переліт.

Якщо розклад зміниться або авіакомпанія взагалі скасує рейс, пасажир має право повернути всі гроші або безкоштовне перебронювати квиток, не оплачуючи різницю.

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