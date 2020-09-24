Ryanair тимчасово скасувала штрафи за перебронювання квитків: деталі
Ryanair тимчасово скасувала штрафи за зміну квитка. Мовиться про ті бронювання, які будуть зроблені в жовтні та листопаді 2020 року.
Проте якщо новий квиток коштуватиме дорожче, пасажиру доведеться доплатити різницю, повідомляє Avianews.
Зверніть увагу Ryanair у жовтні скоротить значну частину рейсів: причина
Пасажири зможуть безкоштовно здійснити перебронювання, якщо їм не вдається полетіти через заборону влади або з інших причин. Крайня нова дата вильоту, яку дозволяють обрати – 21 березня 2021 року.
Відповідний запит на перебронювання авіакомпанія повинна отримати не менше ніж за тиждень до вильоту. Такі тимчасові правила стосуються лише випадків, коли пасажир добровільно змінює бронювання.
Якщо розклад зміниться або авіакомпанія взагалі скасує рейс, пасажир має право повернути всі гроші або безкоштовне перебронювати квиток, не оплачуючи різницю.
Ryanair та карантин в Україні
- У березні 2020 року через пандемію коронавірусу COVID-19 ірландський лоукостер скасував більшість рейсів.
- У липні авіакомпанія відновила регулярні польоти, однак ввела низку додаткових правил для пасажирів.
- Компанія заявила: найімовірніше, що вийти на докарантинний економічний рівень їй вдасться не раніше, аніж у 2022 році.
- У серпні в Ryanair заявили, що скоротять кількість регулярних осінніх рейсів на 20%.