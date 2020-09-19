Ryanair у жовтні скоротить значну частину рейсів: причина
Ірландський лоукостер Ryanair у жовтні скоротить кількість регулярних рейсів по світу ще на 20%. Причиною такого рішення є обмеження через пандемію COVID-19.
У порівнянні з жовтнем 2019 року цьогоріч авіакомпанія виконає лише 40% рейсів. Якщо ситуація з карантинними обмеженнями у ЄС не зміниться на краще, аналогічні скорочення перельотів можливі і взимку 2020 – 2021 років. Про це повідомляє The Guardian.
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Авіакомпанія заявила, що найбільше регулярним перельотам шкодять деякі неправильні рішення урядів країн ЄС. Зокрема, постійні зміни в обмеженнях на поїздки: люди остерігаються заздалегідь бронювати квитки.
Влітку Ryanair вже анонсував скорочення перельотів на 20%. Тоді в авіакомпанії заявляли про падіння попиту на квитки.
Ryanair в Україні: що варто знати
- На український ринок Ryanair офіційно зайшов у 2018 році.
- В Україні лоукостер літав зі Львова, Харкова, Одеси та Херсона.
- Регулярні рейси з України авіакомпанія здійснювала до Польщі, Німеччини, Угорщини, Австрії та Великої Британії.
Польоти Ryanair під час карантину
- У березні 2020 року через пандемію COVID-19 авіакомпанія скасувала більшість рейсів.
- У липні лоукостер відновив регулярні польоти, однак через коронавірус ввів для пасажирів низку додаткових правил.
- Компанія заявила, що вийти на докарантинний економічний рівень зможе, швидше за все, не раніше, аніж у 2022 році.
- У серпні лоукостер заявив, що скоротить кількість регулярних осінніх рейсів на 20%.
- У вересні авіакомпанія скасувала майже всі рейси в Україну. Причиною є заборона в'їзду іноземців, яку уряд ввів 28 серпня.