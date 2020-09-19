Ірландський лоукостер Ryanair у жовтні скоротить кількість регулярних рейсів по світу ще на 20%. Причиною такого рішення є обмеження через пандемію COVID-19.

У порівнянні з жовтнем 2019 року цьогоріч авіакомпанія виконає лише 40% рейсів. Якщо ситуація з карантинними обмеженнями у ЄС не зміниться на краще, аналогічні скорочення перельотів можливі і взимку 2020 – 2021 років. Про це повідомляє The Guardian.

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Авіакомпанія заявила, що найбільше регулярним перельотам шкодять деякі неправильні рішення урядів країн ЄС. Зокрема, постійні зміни в обмеженнях на поїздки: люди остерігаються заздалегідь бронювати квитки.

Влітку Ryanair вже анонсував скорочення перельотів на 20%. Тоді в авіакомпанії заявляли про падіння попиту на квитки.

Ryanair – це найбільша в Європі бюджетна авіакомпанія. Її головний офіс розташований у Дубліні. У серпні 2017 року лоукостер заявив, що перевіз свого мільярдного пасажира.

Ryanair в Україні: що варто знати

На український ринок Ryanair офіційно зайшов у 2018 році.

В Україні лоукостер літав зі Львова, Харкова, Одеси та Херсона.

Регулярні рейси з України авіакомпанія здійснювала до Польщі, Німеччини, Угорщини, Австрії та Великої Британії.

Польоти Ryanair під час карантину