У віці 99 років обірвалося життя принца Філіпа – чоловіка Єлизавети II. На трагедію відреагував український лідер Володимир Зеленський.

Президент України назвав смерть принца Філіпа непоправної втратою і висловив глибокі співчуття всій королівській родині. Важливо Помер принц Філіп – чоловік британської королеви Єлизавети II Зеленський наголосив, що Україна сумує разом з Великою Британією. Непоправна втрата для британського народу. Принц Філіп прожив велике життя, щоб служити своєму народові та бути прикладом для майбутніх поколінь,

– написав у твітері Зеленський. Новина доповнюється...