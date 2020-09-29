Експредставник президента України в Криму Борис Бабін заявив, що проблема з водою у Криму – це лише провина Росії. Він назвав 3 причини, чому варто так вважати.

Він наголосив в ефірі 24 каналу, що воду у Крим необхідно подати лише в умовах деокупації півострова.

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Чому Росія винна у нестачі води на півострові:

За словами Бабіна, окупанти 6 років не перевіряли та не ремонтували водогони, водосховища та очисні споруди. Саме через це вони зносилися та перебувають в аварійному стані. Він також запевнив, що на півострові було "хижацьке видобування артезіанської води для зрошування, потреб промисловості, а це неприпустимо і завжди було заборонено". Бабін назвав це злочином щодо екології. Перенаселення – ще одна причина нестачі води у Криму. "Коли в Криму стає на 300 – 400 тисяч людей більше, то за таких умов системи водопостачання просто не спрацьовують", – пояснив Бабін.

Хто несе відповідальність за ситуацію

Бабін підсумував, що саме Російська Федерація несе подвійну провину за ситуацію, яка склалась у Криму з водою.

Вона не лише відповідає, як окупант, а й за власну недбалість. Вона створила умови для кризи, адже Крим – посушливий район, це очевидно,

– сказав експредставник президента.

Він запевнив, що окупантам щастило у перші роки після анексії. Тоді на півострові був водний період, а тому проблеми одразу не виникало. "Україна не несе за це ні відповідальності, ні провини", – додав він.

Бабін також висловив думку, що окупанти маніпулюють, коли кажуть, що вода потрібна місцевим мешканцям. "Там військові ворога, яким потрібна вода, щоб вбивати українських дітей на материковій Україні та знищувати кримськотатарський народ. Таким політиканам завжди хотів би показати фото 3-річної дитини, вбитої окупантами. Щоб ця дитина снилася їм до кінця їх нікчемного життя", – сказав Бабін.

Проблеми з водою в Криму: коротко