Проблеми із прісною водою у Криму посилюються. Відтак, окупаційна адміністрація півострова не вигадала нічого розумнішого, аніж шляхом погроз змушувати людей продавати власні колодязі. Воду "для всіх" у Криму збираються шукати всюди: виключенням не стануть і приватні території.

Примусово викопувати приватні свердловини та колодязі у зневоднених селах Криму наказав російський "глава" півострова Сергій Аксьонов, передає "Новая газета".

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Відповідне доручення він передав під час оперативного штабу з водопостачання. Тоді російські чиновники у Криму повідомили йому про проблеми з водопостачанням спостерігаються в Сімферопольському, Бахчисарайському і Ялтинському районах півострова.

До окупаційної адміністрації за вихідні надійшло близько тисячі звернень від жителів зі скаргами на недотримання графіку подачі води або жовто-коричневу рідину, що тече з кранів.

Ба більше – у деяких районах води не було до 6 діб.

Вода – це стратегічна сировина. Якщо в цьому випадку є якісь непорозуміння з власниками, підключайте прокуратуру і приймайте рішення… Водопостачання – спільна справа, і вода – для всіх, не чиясь власність,

– висловився Аксьонов про викопування приватних свердловин.

Він додав, що там, де люди відмовлятимуть, – треба приймати рішення про примусовий викуп.

"По-іншому, не буде. Сьогодні води не вистачає всім", – сказав він.

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