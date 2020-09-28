"Це не приватна власність": окупанти в Криму змушуватимуть людей продавати колодязі
Проблеми із прісною водою у Криму посилюються. Відтак, окупаційна адміністрація півострова не вигадала нічого розумнішого, аніж шляхом погроз змушувати людей продавати власні колодязі. Воду "для всіх" у Криму збираються шукати всюди: виключенням не стануть і приватні території.
Примусово викопувати приватні свердловини та колодязі у зневоднених селах Криму наказав російський "глава" півострова Сергій Аксьонов, передає "Новая газета".
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Відповідне доручення він передав під час оперативного штабу з водопостачання. Тоді російські чиновники у Криму повідомили йому про проблеми з водопостачанням спостерігаються в Сімферопольському, Бахчисарайському і Ялтинському районах півострова.
До окупаційної адміністрації за вихідні надійшло близько тисячі звернень від жителів зі скаргами на недотримання графіку подачі води або жовто-коричневу рідину, що тече з кранів.
Ба більше – у деяких районах води не було до 6 діб.
Вода – це стратегічна сировина. Якщо в цьому випадку є якісь непорозуміння з власниками, підключайте прокуратуру і приймайте рішення… Водопостачання – спільна справа, і вода – для всіх, не чиясь власність,
– висловився Аксьонов про викопування приватних свердловин.
Він додав, що там, де люди відмовлятимуть, – треба приймати рішення про примусовий викуп.
"По-іншому, не буде. Сьогодні води не вистачає всім", – сказав він.
Проблеми Криму з водою: що відбувається
- До окупації півострова Україна через Північно-Кримський канал постачала у Крим близько 80% прісної води.
- Однак після анексії Криму Росією Україна припинила водопостачання.
- У 2020 році окупанти визнали, що на півострові дефіцит прісної води. Лише за місяць її запаси скоротились на 12 мільйонів кубів.
- Тим часом у Криму висихають річки та озера, а прісну воду люди у деяких регіонах півострова отримують за графіком.