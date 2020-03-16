Нестачі імпортних товарів в Україні не буде, – Нефьодов

У Державній митній службі запевнили, що українські експортери зможуть вивозити свою продукцію за кордон. Натомість проблем із нестачою імпортних продуктів не буде.

Натомість можуть виникати затримки протягом декількох годин, оскільки пункти пропуску закриті, або обмежені довшою процедурою проходження митного контролю. Про це Максим Нефьодов наголосив на брифінгу у Києві.

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Усі сусіди України розуміють, що міжнародні потоки товарів і сировини важливі для економіки і функціонування соціально відповідального бізнесу,

– сказав глава Держмитниці.

За його словами, він перебуває у постійному контакті з главою польської митниці і вирішує усі проблемні питання.

Карантин в Україні: основне

Станом на 16 березня в Україні підтверджено вже 5 випадків зараження коронавірусом, одна людина померла. Так, 4 випадки зареєстровано в Чернівецькій та 1 у Житомирській області, про це повідомляє центр громадського здоров’я України. Ще 9 зразків біоматеріалу досліджують.

Українцям рекомендують працювати дистанційно, уникати людних місць та не виходити на вулицю без потреби.

В Україні по всій території оголосили 12 березня карантин на три тижні – до 3 квітня 2020 року. Не працюватимуть навчальні заклади, не будуть проводити спортивні змагання за участі глядачів.

Українські міста, зокрема, Київ, Запоріжжя, Львів та Одеса вже запровадили суворіші заходи через поширення коронавірусу.

Увага! У яких містах закриють торгові центри, кафе та ресторани – читайте у матеріалі 24 каналу.