"Фундація Течія" передала Центральній міській лікарні Рівного обладнання для операцій на мозку

КНП "Центральна міська лікарня" Рівного отримала сучасну нейрохірургічну систему NeuroSmart – високотехнологічне обладнання для операцій на головному та спинному мозку.

Техніку передала "Фундація Течія" мецената Олега Крота. За словами медиків, нова система вже дозволяє працювати швидше, безпечніше та зменшувати ризики для пацієнтів.

Яке обладнання передали?

Йдеться про багатофункціональний хірургічний мотор із можливістю підключення різних насадок безпосередньо під час операції. Завдяки цьому лікарям не потрібно зупиняти втручання для зміни інструментів – система автоматично підлаштовує параметри роботи, що економить час у критичних ситуаціях.



Сучасна нейрохірургічна система NeuroSmart

Завідувач нейрохірургічного відділення КНП "Центральна міська лікарня" РМР Олександр Кучерук розповів, що у відділенні виконують сотні складних втручань щороку – як для цивільних, так і для військових.

У нас проводиться медична допомога як для цивільних, так і для військових. Операції виконуються на структурах головного та спинного мозку. Відповідно близько 200 – 550 оперативних втручань на головному мозку проводяться у нас у відділенні,

– зазначив він.



Володимир Ярославський розповів, як таке обладнання допомагає лікарям

Лікар-нейрохірург Володимир Ярославський пояснив, що використання системи NeuroSmart змінює сам підхід до операцій, адже дозволяє швидко переходити між етапами втручання.

"За допомогою NeuroSmart це робиться значно швидше – зменшується кровотеча і тривалість операції. Чим швидше ми робимо декомпресію головного мозку, тим більше шансів у пацієнта на одужання", – сказав він.

Особливістю системи є автоматична ідентифікація інструментів та підтримка різних насадок для нейрохірургії через один мотор. За словами інженера з медичного обладнання Володимира, апарат самостійно налаштовує параметри залежно від підключеного інструмента.



Інженер з медичного обладнання Володимир пояснив переваги такого обладнання

NeuroSmart – це функціональна хірургічна система останнього покоління, яка дозволяє підключати всі насадки для нейрохірургії до одного мотора. Під час підключення або переключення інструментів апарат автоматично налаштовує необхідні параметри, що значно спрощує роботу хірурга,

– пояснив він.

Фахівці додають, що система автоматично зупиняється на потрібному рівні тканин, що допомагає уникнути пошкодження твердої мозкової оболонки та самого мозку. Швидка зміна насадок дозволяє переходити між етапами операції без затримок.

Заступник медичного директора лікарні Андрій Гирик зазначив, що обладнання закупили після консультацій із нейрохірургами, які визначили найкритичніші потреби відділення.

"Ми отримали надзвичайно корисне і вартісне медичне обладнання європейських виробників, яке хірурги можуть використовувати у щоденній практиці", – наголосив він.



Юна Чейс наголосила на необхідності допомоги лікарням України

Голова правління "Фундації Течія" Юна Чейс підкреслила, що підтримка українських лікарень сучасними технологіями залишається ключовим напрямом роботи фонду.

Охорона здоров’я переживає високе навантаження. Ми підтримуємо лікарні по всій Україні вже понад п’ять років і продовжимо це робити, адже якісні медичні послуги мають бути нормою,

– сказала вона.



Співзасновник "Фундація течія" Олег Крот

"Фундація Течія", співзасновником якої є підприємець Олег Крот, системно підтримує українську медицину вже понад п’ять років. Організація передає лікарням сучасне хірургічне обладнання, модернізує операційні та допомагає медзакладам у різних регіонах країни. Серед останніх ініціатив – передача високотехнологічних систем Інституту серця МОЗ України та оснащення лікарень сучасними нейрохірургічними рішеннями.