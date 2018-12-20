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      Невдале пограбування: в Ужгороді чоловік повис на паркані під час втечі – фото

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      Невдале пограбування в Ужгороді
      Невдале пограбування в Ужгороді / Фото з відкритих джерел

      В Ужгороді молодик вліз на чуже подвір'я, аби обікрасти будинок, проте, коли намагався втекти – повис догори ногами на паркані.

      Чоловік зачепився за огорожу так, що не зміг самостійно вивільнитись.

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      А згодом так кликав на допомогу, що аж докликався до господаря того самого будинку, який намагався обікрасти.

      Грабіжник під час втечі повис на паркані
      Грабіжник під час втечі повис на паркані

      Зняли з паркану чолов'ягу вже поліцейські. Той ще й намагався втекти, та невдало. Власника будинку та горе крадія запросили до відділку поліції.

      До слова, 31 жовтня в Києві чоловік пограбував перехожого, а потім потрапив під колеса патрульних. Його в важкому стані госпіталізували до лікарні.

      Теги: Новини України Поліція Пограбування Ужгород
      Джерело: 24 канал
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