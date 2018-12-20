Невдале пограбування: в Ужгороді чоловік повис на паркані під час втечі – фото

В Ужгороді молодик вліз на чуже подвір'я, аби обікрасти будинок, проте, коли намагався втекти – повис догори ногами на паркані.

Чоловік зачепився за огорожу так, що не зміг самостійно вивільнитись.

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А згодом так кликав на допомогу, що аж докликався до господаря того самого будинку, який намагався обікрасти.



Грабіжник під час втечі повис на паркані

Зняли з паркану чолов'ягу вже поліцейські. Той ще й намагався втекти, та невдало. Власника будинку та горе крадія запросили до відділку поліції.

До слова, 31 жовтня в Києві чоловік пограбував перехожого, а потім потрапив під колеса патрульних. Його в важкому стані госпіталізували до лікарні.