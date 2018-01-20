Невідомі намагались атакувати українське посольство в Греції, – Клімкін

Люди, озброєні запалювальною сумішшю, намагались здійснили напад на українське посольство в Афінах.

Про це повідомив глава МЗС Павло Клімкін у Twitter.

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Наразі відомо, що спроба атаки відбулась вночі 20 січня. Павло Клімкін припускає, що зловмисники діяли під впливом Російської Федерації.

Вночі була спроба атаки на наше посольство в Афінах пляшками з запалювальною сумішшю. Напевно, радикали під впливом Росії. Ніхто не постраждав... Дбаємо про безпеку та уживаємо заходів по всіх країнах,

– зазначив Павло Клімкін.

Українці домовились з правоохоронцями Греції про цілодобову охорону дипломатичної установи. Наразі причини нападу з'ясовуються.