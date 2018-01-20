Невідомі намагались атакувати українське посольство в Греції, – Клімкін
13:50, сьогодні 707 Читать новость на русском
Люди, озброєні запалювальною сумішшю, намагались здійснили напад на українське посольство в Афінах.
Про це повідомив глава МЗС Павло Клімкін у Twitter.
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Наразі відомо, що спроба атаки відбулась вночі 20 січня. Павло Клімкін припускає, що зловмисники діяли під впливом Російської Федерації.
Вночі була спроба атаки на наше посольство в Афінах пляшками з запалювальною сумішшю. Напевно, радикали під впливом Росії. Ніхто не постраждав... Дбаємо про безпеку та уживаємо заходів по всіх країнах,
– зазначив Павло Клімкін.
Українці домовились з правоохоронцями Греції про цілодобову охорону дипломатичної установи. Наразі причини нападу з'ясовуються.
Джерело: 24 Канал
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