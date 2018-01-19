08:19
20 січ 2018
USD
...
EUR
...
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
СТРІЛЯНИНА В ОДЕСІ НЕГОДА В УКРАЇНІ КІР РЕІНТЕГРАЦІЯ ДОНБАСУ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Чому Путін не потонув на Водохреща. Антискрєпний флешмоб
Вєсті Кремля
22:37, 19 січня
Вєсті. UA. Наступ Жиріновського на Київ. Водохресні забави політиків
Вєсті.UA
20:36, 19 січня
Не Дубневичами єдиними: як відомий олігарх хитро наживається на
ЦРУ
09:14, 17 січня
Чому український олігархат навмисне звертається до британських судів
Підсумки дна
14:00, 31 грудня 2017
Згадати Все. Як виглядає справжнє застілля
Згадати все
23:16, 18 січня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
СТРІЛЯНИНА В ОДЕСІ НЕГОДА В УКРАЇНІ КІР РЕІНТЕГРАЦІЯ ДОНБАСУ

Клімкін прокоментував можливість зміни місця переговорів щодо Донбасу

01:45, сьогодні 609 Читать новость на русском
Клімкін про перенесення переговорів
Клімкін про перенесення переговорів / 112.ua

Місце проведення засідань Тристоронньої контактної групи щодо врегулювання ситуації на сході України не має значення для досягнення результату, вважає міністр закордонних справ України Павло Клімкін.

Про це він сказав в ефірі одного з українських телеканалів.

"Заспокойтеся, місце формату не має особливого значення... Важливо, що ми, на жаль, не просуваємося в нашому процесі, оскільки Росія принципово не хоче виконувати ніякі зобов'язання і причина дуже проста – зберегти в окупованому Донбасі то, що є, як російську колонію", – сказав Клімкін.

Читайте також: Та хоч в Антарктиді: у Білорусі відповіли на пропозицію Трампа говорити про Донбас в іншому місці

За словами міністра закордонних справ, Мінськ для переговорів Тристоронньої контактної групи був обраний завдяки "відносній нейтральності Білорусі" і хорошій логістиці.

"Якщо це Астана? Те подивіться, де вона? Мінськ або інше місце – абсолютно неважливо", – додав він.

Нагадаємо, 18 січня президент Казахстану Нурсултан Назарбаєв заявив, що президент США Дональд Трамп пропонує перенести переговори щодо врегулювання конфлікту на Донбасі з Мінська в інше місце.

Теги: Новини України Новини політики Павло Клімкін Мінські домовленості
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Пропозиції партнерів
Коментарі
Публікації
Будни
сьогодні, 08:15 Будни "ЛНР": сейчас Луганском распространяется новость, что переворота на самом деле не было
Ольга Черненко 1
Головні новини 19 січня: стрілянина в Одесі, негода в Україні та святкування Водохреще
19 січня, 22:25 Головні новини 19 січня: стрілянина в Одесі, негода в Україні та святкування Водохреще
449
Ніхто не має право критикувати українських воїнів!
19 січня, 22:01 Ніхто не має право критикувати українських воїнів!
Володимир Шередега 1248
Що заважає розвитку аграрного сектору, або Чи прогодує Європу українська земля?
19 січня, 19:01 Що заважає розвитку аграрного сектору, або Чи прогодує Європу українська земля?
Борис Немировський 514
Падіння гривні: сезонне явище чи розплата за корупцію найвищих чинів
19 січня, 18:00 Падіння гривні: сезонне явище чи розплата за корупцію найвищих чинів
Сергій Лещенко 1059
З’явилось нове відео аварії у Харкові: ДТП видно крупним планом (18+)
 19 жовтня 2017 , 11:54
Смертельна ДТП у Харкові: журналістка розбила усі аргументи на захист Зайцевої
21 жовтня 2017 , 19:11
Назвали дату відновлення мобільного зв’язку з окупованим Донбасом
 17 січня , 19:58
У Маріуполі море вкрилося кригою: фото
 19 січня , 15:57
Експерт розповів про першочергове завдання нового голови НБУ
 сьогодні , 08:01
Skoda Superb – комфортний "лімузин" за доступною ціною
 24 листопада 2017 , 15:00
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО МАКСИМУМ Радіо Максимум
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук