Клімкін прокоментував можливість зміни місця переговорів щодо Донбасу
Місце проведення засідань Тристоронньої контактної групи щодо врегулювання ситуації на сході України не має значення для досягнення результату, вважає міністр закордонних справ України Павло Клімкін.
Про це він сказав в ефірі одного з українських телеканалів.
"Заспокойтеся, місце формату не має особливого значення... Важливо, що ми, на жаль, не просуваємося в нашому процесі, оскільки Росія принципово не хоче виконувати ніякі зобов'язання і причина дуже проста – зберегти в окупованому Донбасі то, що є, як російську колонію", – сказав Клімкін.
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За словами міністра закордонних справ, Мінськ для переговорів Тристоронньої контактної групи був обраний завдяки "відносній нейтральності Білорусі" і хорошій логістиці.
"Якщо це Астана? Те подивіться, де вона? Мінськ або інше місце – абсолютно неважливо", – додав він.
Нагадаємо, 18 січня президент Казахстану Нурсултан Назарбаєв заявив, що президент США Дональд Трамп пропонує перенести переговори щодо врегулювання конфлікту на Донбасі з Мінська в інше місце.