Трамп запропонував перенести з Мінська переговори про врегулювання конфлікту на Донбасі, – Назарбаєв

Президент США Дональд Трамп пропонує перенести переговори щодо врегулювання конфлікту на Донбасі з Мінська в інше місце. Досягнута домовленість працювати в цьому напрямку.

Про це заявив президент Казахстану Нурсултан Назарбаєв за підсумками засідання Ради безпеки ООН, повідомляє "Интерфакс".

"Ми говорили про те, що "Мінськ-1" застопорився, у глухому куті, потрібен "Мінськ-2". Він (Трамп) говорить:"Давай в іншому місці (проведемо)". Я кажу: "Давайте", – сказав Назарбаєв.

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"Взагалі це спочатку мало бути в Казахстані. Я поїздки робив, щоб зібрати всіх, щоб зустрілися там. Так домовилися, що в цьому напрямку будемо працювати", – додав президент Казахстану.

"Мінські домовленості зайшли в глухий кут, я вважаю. Зараз миротворців треба вводити на Донбас і Луганськ, щоб вони визначили кордон. Треба зближувати їх позиції якось, підходити до взаєморозуміння. Цього взаєморозуміння сьогодні немає", – сказав Назарбаєв.