Невідомі сильно покалічили керівника фан-руху "Шахтаря"

Невідомі зухвало напали на Юрія Бортника, який є керівником фанатського руху футбольного клубу "Шахтар" з Донецька – зловмисники двічі вдарили йому пляшкою по голові.

Як він повідомив на своїй сторінці у Facebook, зловмисники на нього чекали біля під’їзду, передає "Обозреватель".

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"Розбили голову. Чекали біля під'їзду. Напевно, все було сплановано", – зауважив фанат.

Крім того, згодом з’явилися подробиці побиття.

"Напад на мене стався у Гайсині Вінницької області. Я у цей час повертався додому, однак біля під'їзду мене атакували троє невідомих. Ударили пляшкою в голову два рази. Далі вже прийшов до тями, поруч люди та "швидка" була. Припускаю, що я втратив свідомість", – розповів Юрій Бортник у коментарі ресурсу "Страна".

За його словами, жодних версій, чому стався інцидент у нього немає.

Нагадаємо, раніше сайт "24" повідомляв, що у центрі Києва невідомі викрали елітну іномарку, яка належить дружині футболіста донецького "Шахтаря" Даріо Срни – Мірелі Форіч.



Додамо, що ультрас донецького "Шахтаря" славляться проукраїнською позицією та беруть участь у АТО.