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      Невідомі спалили автомобіль керівника Держекоінспекції Фірсова

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      Спалений автомобіль голови Держекоінспекції / Фейсбук Єгора Фірсова

      Виконувач обов'язків голови Державної екологічної інспекції Єгор Фірсов повідомив, що невідомі спалили його автомобіль. Чиновник пов'язує напад зі своєю професійною діяльністю.

      Про спалений транспортний засіб Фірсов написав у фейсбуці. Інцидент, за його словами, стався вночі 12 березня. 

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      Чиновник вважає, що у такий спосіб хтось "оцінив роботу його команди на чолі екоінспекції".

      Про Держекоінспекцію та Єгора Фірсова: коротко

      Державна екологічна інспекція України – це орган виконавчої влади, підпорядкований уряду. Головна функція – контролювати сферу охорони довкілля та раціонального використання природних ресурсів. 

      З 20 листопада 2019 року керує органом Єгор Фірсов як тимчасовий виконувач обов'язків голови. Зауважимо, що передбаченої законом процедури конкурсу на зайняття цієї посади не відбулося.

      Детально про Фірсова та корупцію в Держекоінспекції дивіться та читайте за цим посиланням.

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      сьогодні
      Автор: Олесь Друкач
      Теги: Екологія Новини Києва Кримінальні новини Новини України
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