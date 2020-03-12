Невідомі спалили автомобіль керівника Держекоінспекції Фірсова

Виконувач обов'язків голови Державної екологічної інспекції Єгор Фірсов повідомив, що невідомі спалили його автомобіль. Чиновник пов'язує напад зі своєю професійною діяльністю.

Про спалений транспортний засіб Фірсов написав у фейсбуці. Інцидент, за його словами, стався вночі 12 березня.

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Чиновник вважає, що у такий спосіб хтось "оцінив роботу його команди на чолі екоінспекції".

Про Держекоінспекцію та Єгора Фірсова: коротко

Державна екологічна інспекція України – це орган виконавчої влади, підпорядкований уряду. Головна функція – контролювати сферу охорони довкілля та раціонального використання природних ресурсів.

З 20 листопада 2019 року керує органом Єгор Фірсов як тимчасовий виконувач обов'язків голови. Зауважимо, що передбаченої законом процедури конкурсу на зайняття цієї посади не відбулося.

Детально про Фірсова та корупцію в Держекоінспекції дивіться та читайте за цим посиланням.