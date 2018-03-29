Невідомі жорстоко вбили громадського активіста у Києві (18+)

26 березня березня у Києві на Святошинському озері невідомі забили до смерті представника громадського об'єднання "Біличанський рибалка" Миколу Ярему, який у той час перебував на нічному чергуванні та спостерігав за порядком на базі відпочинку поряд і на самій водоймі.

Першим про трагічну звістку на своїй сторінці у Facebook написав голова ГО та колишній співробітник Державної прикордонної служби Андрій Махніцький.

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"На територію нашої громадської бази проникнув невідомий або невідомі, які зухвало завдали тяжкі тілесні ушкодження нашому побратиму Миколі. Сила та кількість ударів виявилися не сумісними з життям. Його вбили! Розслідування триває, однак до сьогоднішнього дня покидьків ніхто не знайшов. Злочинців будемо шукати, вони отримають сповна, а якщо були в цій справі замовники, то війну вони отримають", – зауважив нинішній активіст.

Крім того, він висловив співчуття рідним і близьким Яреми та опублікував фото, на яких, зокрема, можна побачити слідчі на місці злочину.

Крім того, світлини зі Святошинського озера опублікував і ресурс "Інформатор". Зазначається, що на тілі загиблого помітно численні гематоми, а на його обличчі – сліди від ударів, які могли завдати сторонніми предметами.

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Неподалік місця вбивства кореспондент виявив розбитий мобільний телефон Яреми. У кількох метрах валялася батарея від телефону. Зазвичай, у такий спосіб зловмисники відтягують час, щоб покинути місце злочину. У приміщенні, в якому перебував Ярема, – безлад, який, ймовірно, виник у результаті силового конфлікту. Вбитий був без верхнього одягу та взуття, що може свідчити про те, що у момент нападу зловмисників активіст перебував у приміщенні,

– констатується у матеріалі.

Видання нагадує, що 19 лютого активісти ГО "Біличанський рибалка" пікетували Генеральну прокуратуру з вимогою не допустити кровопролиття через спроби рейдерів захопити Святошинські озера.